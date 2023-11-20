Festival Garoto libera novo lote de ingressos para show de Léo Santana no Klebão

Léo Santana Crédito: Arthur Louzada

Na última sexta-feira (17), foram liberados os ingressos reservados para os participantes da corrida e para a população que já havia adquirido ingressos. Nesta segunda-feira (20), um novo lote foi disponibilizado com resgate via plataforma Zig.tickets.

Com shows das bandas: Casaca, Macucos e Regional da Nair, e participação do cantor Léo Santana, o dia será repleto de atrações musicais. “É com imensa alegria que convidamos toda a população capixaba a se reunir conosco neste evento tão aguardado. Estamos muito felizes em realizar, pela primeira vez, esse festival que marca os 94 anos da Garoto no Espírito Santo”, declara Marcos Freitas, gerente de Marketing da Chocolates Garoto.

Reforçando seu compromisso social com o Espírito Santo, a Nestlé convida os participantes do festival a contribuírem com 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Sesc Mesa Brasil, no Espírito Santo. O programa é a maior rede nacional de bancos de alimentos. Na entrada do evento, será montada uma estrutura para receber as doações.

Festival Garoto