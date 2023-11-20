Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Festival Garoto libera novo lote de ingressos para show de Léo Santana no Klebão
Saiba como participar

Festival Garoto libera novo lote de ingressos para show de Léo Santana no Klebão

Após grande interesse do público em participar do show de encerramento da corrida Dez Milhas Garoto com o cantor Léo Santana, a marca decidiu reunir bandas regionais e transformar a atração em um grande festival de música e cultura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2023 às 13:07

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 13:07

Léo Santana
Léo Santana Crédito: Arthur Louzada
A Chocolates Garoto anunciou a abertura do segundo lote de ingressos para o Festival Garoto, que acontece no dia 25 de novembro no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Após o grande interesse do público em participar do show de encerramento da corrida Dez Milhas Garoto com o cantor baiano Léo Santana, a marca decidiu reunir bandas regionais e transformar a atração em um grande festival de música e cultura.
Na última sexta-feira (17), foram liberados os ingressos reservados para os participantes da corrida e para a população que já havia adquirido ingressos. Nesta segunda-feira (20), um novo lote foi disponibilizado com resgate via plataforma Zig.tickets.
Com shows das bandas: Casaca, Macucos e Regional da Nair, e participação do cantor Léo Santana, o dia será repleto de atrações musicais. “É com imensa alegria que convidamos toda a população capixaba a se reunir conosco neste evento tão aguardado. Estamos muito felizes em realizar, pela primeira vez, esse festival que marca os 94 anos da Garoto no Espírito Santo”, declara Marcos Freitas, gerente de Marketing da Chocolates Garoto.
Reforçando seu compromisso social com o Espírito Santo, a Nestlé convida os participantes do festival a contribuírem com 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Sesc Mesa Brasil, no Espírito Santo. O programa é a maior rede nacional de bancos de alimentos. Na entrada do evento, será montada uma estrutura para receber as doações.

Festival Garoto

  • Onde: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
  • Quando: 25 de novembro a partir das 14:30
  • Ingressos: Zig.tickets

Veja Também

Kartódromo em Vitória recebe seletiva para o Mundial de Kart em 2024

Maior ídolo do futsal mundial, Falcão vem a Vitória para o ‘Rei das Quadras’

Capixaba de 11 anos conquista mundial de jiu-jítsu e acumula mais de 60 títulos no esporte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica espírito santo Estádio Kleber Andrade léo santana Chocolates Garoto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados