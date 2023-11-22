Confira os horários das participações capixabas no Parapan-Americano

Competição, que começou na última sexta-feira (17) e vai até o próximo domingo (26), conta com a presença de dez capixabas
Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 18:54

Brasil lidera o quadro de medalhas do Parapan-Americano 2023 em Santiago, Chile Crédito: Washington Alves/CPB
O Parapan-Americano 2023 em Santiago está a todo vapor. O Brasil lidera o quadro de medalhas da competição, com 168 medalhas, sendo 75 ouros, 47 pratas e 46 bronzes até o momento. Além disso, a delegação conta com a presença de 10 capixabas: Daniel Mendes, Marcos Oliveira e Lorraine Aguiar (atletismo), Jéssica Santana, Ivanilde Silva, Paola Klokler e Maxcileide Ramos (basquete em cadeira de rodas), Bruno Kiefer (tiro esportivo), Mariana Gesteira e Patrícia Pereira (natação).
Como a competição já está em andamento, decidimos trazer os resultados que já foram conquistados pelos atletas do Espírito Santo até aqui, e os horários das próximas participações deles no torneio em cada modalidade. Confira abaixo.

Natação

Mariana Gesteira e Patrícia Pereira são as representantes capixabas na natação Crédito: Divulgação
Patrícia Pereira
  • 22/11: 9h50 - (eliminatórias) 50m livre feminino S4; 17h24- 50m livre feminino S4 final
  • 23/11: 9h53 - 200m livre feminino S5 (eliminatórias)
  • 24/11: 10h04 - 100 livre feminino S5 (eliminatórias)
Mariana Gesteira
  • 24/11: 10h04 - 100 livre feminino S5 (eliminatórias)
  • 24/11: 10h30 - 100m livre feminino (eliminatórias)
Patrícia Pereira conquistou o ouro no revezamento 4x50m livre, no 4x50m medley, e no 50m peito SB3, além de uma prata nos 150m medley. Já Mariana Gesteira conquistou a prata na disputa dos 50m livre S10.

Atletismo

Daniel Mendes, Marcos Oliveira e Lorraine Aguiar representam o Brasil no atletismo Crédito: Divulgação
Daniel Mendes
  • 24/11: 10h30 - 100m livre (eliminatórias)
  • 24/11: 20h20 - 100m rasos T11 semifinal
Marcos Oliveira
  • 22/11: 17h33 - 400m rasos T2 final
Lorraine Aguiar
  • 23/11: 16h32 - 100m raso feminino T12 semifinal
  • 24/11: 17h11 - 400m raso feminino T12 semifinal
Apenas a atleta Lorraine Aguiar subiu ao pódio até o momento. Ela conquistou a medalha de bronze nos 200m raso feminino T12. 

Basquete em cadeira de rodas

Basquete em cadeira de rodas do Brasil vai enfrentar os Estados Unidos Crédito: Washington Alves/MPIX/CPB
Jéssica Santana, Ivanilde Silva, Paola Kokler e Maxicileide Ramos
  • 23/11: 20h30 - Basquete em cadeira de rodas Brasil x Estados Unidos semifinal

Bruno Kiefer 

Bruno Kiefer encerrou sua participação no Parapan sem medalhas Crédito: Divulgação/CPB
O capixaba Bruno Kiefer encerrou a sua participação no Parapan na última terça-feira (21) na final do tiro esportivo e ficou na 6° colocação. 

