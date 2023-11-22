Confira os horários das participações capixabas no Parapan-Americano

O Parapan-Americano 2023 em Santiago está a todo vapor. O Brasil lidera o quadro de medalhas da competição, com 168 medalhas, sendo 75 ouros, 47 pratas e 46 bronzes até o momento. Além disso, a delegação conta com a presença de 10 capixabas: Daniel Mendes, Marcos Oliveira e Lorraine Aguiar (atletismo), Jéssica Santana, Ivanilde Silva, Paola Klokler e Maxcileide Ramos (basquete em cadeira de rodas), Bruno Kiefer (tiro esportivo), Mariana Gesteira e Patrícia Pereira (natação).
Como a competição já está em andamento, decidimos trazer os resultados que já foram conquistados pelos atletas do Espírito Santo até aqui, e os horários das próximas participações deles no torneio em cada modalidade. Confira abaixo.
Natação
Patrícia Pereira
- 22/11: 9h50 - (eliminatórias) 50m livre feminino S4; 17h24- 50m livre feminino S4 final
- 23/11: 9h53 - 200m livre feminino S5 (eliminatórias)
- 24/11: 10h04 - 100 livre feminino S5 (eliminatórias)
Mariana Gesteira
- 24/11: 10h04 - 100 livre feminino S5 (eliminatórias)
- 24/11: 10h30 - 100m livre feminino (eliminatórias)
Atletismo
Daniel Mendes
- 24/11: 10h30 - 100m livre (eliminatórias)
- 24/11: 20h20 - 100m rasos T11 semifinal
Marcos Oliveira
- 22/11: 17h33 - 400m rasos T2 final
Lorraine Aguiar
- 23/11: 16h32 - 100m raso feminino T12 semifinal
- 24/11: 17h11 - 400m raso feminino T12 semifinal
Apenas a atleta Lorraine Aguiar subiu ao pódio até o momento. Ela conquistou a medalha de bronze nos 200m raso feminino T12.
Basquete em cadeira de rodas
Jéssica Santana, Ivanilde Silva, Paola Kokler e Maxicileide Ramos
- 23/11: 20h30 - Basquete em cadeira de rodas Brasil x Estados Unidos semifinal
Bruno Kiefer
O capixaba Bruno Kiefer encerrou a sua participação no Parapan na última terça-feira (21) na final do tiro esportivo e ficou na 6° colocação.