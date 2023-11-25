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Pan-Americano de Canoa Havaiana em Vitória se encerra com Brasil no topo

Capital Capixaba foi escolhida para receber a competição pela primeira vez, e recebeu cerca de 700 competidores de sete países diferentes
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

25 nov 2023 às 20:03

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 20:03

Confira imagens do Pan-Americano de Canoa Havaiana
Vitória recebeu a primeira edição do Pan-Americano de Canoa Havaiana no Brasil Crédito: Bruno Lopes
O Campeonato Pan-Americano de Canoa Havaiana chegou ao fim. Na manhã deste sábado (25) foram disputadas as últimas provas da competição, que começou na última quarta-feira (22) e recebeu cerca de 700 competidores de sete países diferentes da América do Sul. Foram diversas categorias que movimentaram o mar da Curva da Jurema, em Vitória, além do público que esteve em peso para acompanhar as provas ao longo do torneio. 
Confirmando o crescimento da modalidade no país, o Brasil obteve bons resultados ao longo dos quatro dias de evento. Foram 56 primeiros lugares, além de 22 pratas e 23 bronzes, números que deram aos "donos da casa" o primeiro lugar geral no quadro de medalhas da competição.
Jefferson Cabral, presidente da Federação de Va'a do Espírito Santo, ressaltou a importância de um evento dessa magnitude acontecer no estado. "Vitoria é a cidade que mais pratica o esporte no Brasil, com o maior crescimento da canoa havaiana no país. Esses são fatores que nos credenciam para receber um evento internacional como esse, então é uma vitória para todos nós, para quem pratica, para quem tem um negócio na área, e para a cidade, que teve a oportunidade de conviver com essa quantidade de pessoas, que estão encantados com a infraestrutura. Isso mostra que não é apenas competição, e sim uma troca cultural que pode trazer impacto cultural e econômico", declarou. 

Quadro de medalhas

  1. BRASIL - 56 ouros, 22 pratas e 3 bronzes.
  2. Chile - 12 ouros, 23 pratas e 15 bronzes.
  3. Rapa Nui - 10 ouros, 13 pratas e 5 bronzes.
  4. Panamá - 0 ouro, 3 pratas e 5 bronzes.
  5. Peru - 0 ouro, 2 pratas e 1 bronze.
  6. Argentina - 0 ouro, 1 prata e 1 bronze.
  7. Guiana Francesa - 0 ouro, 0 prata e 3 bronzes.

Vitória recebe Pan-Americano de Canoa Havaiana

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