Pan-Americano de Canoa Havaiana em Vitória se encerra com Brasil no topo

O Campeonato Pan-Americano de Canoa Havaiana chegou ao fim. Na manhã deste sábado (25) foram disputadas as últimas provas da competição, que começou na última quarta-feira (22) e recebeu cerca de 700 competidores de sete países diferentes da América do Sul. Foram diversas categorias que movimentaram o mar da Curva da Jurema, em Vitória, além do público que esteve em peso para acompanhar as provas ao longo do torneio.

Confirmando o crescimento da modalidade no país, o Brasil obteve bons resultados ao longo dos quatro dias de evento. Foram 56 primeiros lugares, além de 22 pratas e 23 bronzes, números que deram aos "donos da casa" o primeiro lugar geral no quadro de medalhas da competição.

Jefferson Cabral, presidente da Federação de Va'a do Espírito Santo, ressaltou a importância de um evento dessa magnitude acontecer no estado. "Vitoria é a cidade que mais pratica o esporte no Brasil, com o maior crescimento da canoa havaiana no país. Esses são fatores que nos credenciam para receber um evento internacional como esse, então é uma vitória para todos nós, para quem pratica, para quem tem um negócio na área, e para a cidade, que teve a oportunidade de conviver com essa quantidade de pessoas, que estão encantados com a infraestrutura. Isso mostra que não é apenas competição, e sim uma troca cultural que pode trazer impacto cultural e econômico", declarou.