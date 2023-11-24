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Vila Velha recebe decisão de título do Circuito Brasileiro de Bodyboard

Etapa no Espírito Santo acontece na Barra do Jucu e vai definir os campeões no masculino e no feminino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2023 às 07:00

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 07:00

Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino acontece em Jacaraípe, na Serra
Espírito Santo tem sido palco de grandes eventos de bodyboard nos últimos tempos Crédito: Imagens IBC World Bodyboarding Tour /Instituto Neymara Carvalho
Como antecipado anteriormente pela reportagem de A Gazeta, o Espírito Santo vai receber mais uma grande competição. Nesta sexta-feira (24) até o domingo (26), os principais atletas do Brasil entram nas ondas da Barra do Jucu, em Vila Velha, para a disputa da final do Circuito Brasileiro de Bodyboard 2023. Serão cinco categorias que vão agitar o mar canela-verde: Profissional Masculino e Feminino, Open Masculino e Feminino, Master Masculino e Feminino, Sub-18 masculino e PCD.
Grandes nomes do esporte vem ao estado em busca do título no masculino e no feminino. Na disputa dos homens, quatro competidores possuem chances reais de conquistar o título: Diego Gomes (Líder), José Augusto (segundo), Eder Luciano (terceiro) e Sócrates Santana (atual campeão e quarto colocado).
No feminino, a capixaba Luna Hardman, filha de Neymara Carvalho e que está realizando a sua estreia nos profissionais este ano, lidera o ranking por uma diferença pequena de pontos para Maíra Viana. Além dela, as também capixabas Maylla Venturin e Bianca Simões estão no páreo pelo título.
A vinda da etapa final para Vila Velha faz parte de uma iniciativa da Confederação Brasileira de Bodyboard (CBRASB), que tem o objetivo de realizar a competição em lugares que nunca receberam uma etapa do campeonato anteriormente, como o próprio Espírito Santo. Ao todo, foram cinco etapas realizadas em três estados diferentes (ES, RJ e PR).

Serviço

Final - Circuito Brasileiro de Bodyboard 2023
  • Onde: Barra do Jucu, Vila Velha
  • Quando: sexta a domingo (24 a 26 de novembro)
  • Horário: sexta, de 7h às 15h; sábado, de 7h às 15h e domingo, de 7h às 13h.
  • Categorias: Profissional Masculino e Feminino, Open Masculino e Feminino, Master Masculino e Feminino, Sub-18 masculino e PCD.

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