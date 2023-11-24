Vila Velha recebe decisão de título do Circuito Brasileiro de Bodyboard

Grandes nomes do esporte vem ao estado em busca do título no masculino e no feminino. Na disputa dos homens, quatro competidores possuem chances reais de conquistar o título: Diego Gomes (Líder), José Augusto (segundo), Eder Luciano (terceiro) e Sócrates Santana (atual campeão e quarto colocado).

A vinda da etapa final para Vila Velha faz parte de uma iniciativa da Confederação Brasileira de Bodyboard (CBRASB), que tem o objetivo de realizar a competição em lugares que nunca receberam uma etapa do campeonato anteriormente, como o próprio Espírito Santo. Ao todo, foram cinco etapas realizadas em três estados diferentes (ES, RJ e PR).