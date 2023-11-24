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Disputado no Chile

Com 10 medalhas, capixabas seguem em alta nos Jogos Parapan-Americanos

Com destaques na natação e no atletismo, atletas do Espírito Santo já conquistaram dez medalhas nas disputas realizadas em Santiago, no Chile
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

24 nov 2023 às 14:38

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 14:38

Daniel Silva faturou o ouro nos 400m T11
Daniel Silva faturou o ouro nos 400m T11 Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Os capixabas seguem em alta nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, que começaram no último dia 17 e vão até o próximo domingo (26). Até aqui, os atletas que representam o Espírito Santo já conquistaram dez das mais de 240 medalhas do Brasil.
As conquistas mais recentes ficaram por conta do atletismo. Acompanhado do guia Wendel Silva, o velocista Daniel Mendes faturou o ouro nos 400m T11. Por sua vez, na disputa dos 400m T12, Marcos Oliveira ficou com a prata, enquanto a também capixaba Lorraine Aguiar faturou o bronze nos 200m T12, junto do guia Fernando Martins.

Natação em alta

O principal destaque do Espírito Santo tem sido a nadadora Patrícia Pereira, que foi responsável por conquistar a primeira medalha do Brasil na competição, e já acumula cinco medalhas no Chile. Em disputas individuais e coletivas, Patrícia soma três ouros e duas pratas. A primeira conquista veio com o ouro nos 50m peito S3, e na sequência mais um ouro no revezamento 4x50m livre.
A primeira prata de Patrícia chegou após resultado satisfatório nos 150m medley S4, que abriu espaço para outro ouro no revezamento 4x50m medley. Por fim, Patrícia faturou mais uma medalha de prata nos 50m livre S4.
Também na natação, Mariana Gesteira conquistou uma prata nos 50m livre S10, e o ouro nos 100m costas S9, sua maior conquista em jogos parapanamericanos.

Mais capixabas

No Chile, o Espírito Santo ainda conta com Jéssica Santana, Ivanilde Silva, Paola Klokler, Maxcileide Santos (basquete em cadeira de rodas) e com Bruno Kiefer, que encerrou sua participação no Parapan com a sexta colocação no tiro esportivo.

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