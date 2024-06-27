Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Federação de Beach Tennis realiza 1° curso de arbitragem da modalidade no ES
Investimento

Federação de Beach Tennis realiza 1° curso de arbitragem da modalidade no ES

Aulas teóricas e práticas serão ministradas durante a próxima semana, na sede da Multivix, em Goiabeiras, Vitória

Publicado em 

27 jun 2024 às 15:05

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 15:05

Beach tennis
Beach Tennis é um dos esportes mais praticados nas praias da Grande Vitória Crédito: Divulgação
A Federação Capixaba de Beach Tennis (Fecabt) vai realizar, na próxima semana, o primeiro curso de arbitragem realizado no Estado. As aulas teóricas acontecerão na terça (2) e quarta-feira (3), das 19 às 22 horas, na sede da Multivix, em Goiabeiras, Vitória.
Já a parte prática será ministrada entre quinta-feira (4) e domingo (7), durante o Open da modalidade, que acontece na Praia de Camburi. As inscrições para o curso, que tem o custo de R$ 350, podem ser feitas até domingo (30), pelo link https://letzplay.me/CBBT-capacitacao/tourneys/21242.
Aberto para o público geral e também para aqueles jogadores que querem aprender mais sobre as regras, o curso será ministrado pelo professor Thiago Martins, que é árbitro de beach tennis há mais de 10 anos.
“A grande vantagem do curso é que quem for aprovado já passa a integrar o quadro de árbitros da Fecabt e fica apto para trabalhar nas competições principais competições esportivas”.

Veja Também

Paulo André Camilo corre contra o tempo para conseguir vaga nas Olimpíadas

Time Brasil já conta com 56 medalhistas em Mundiais ou Jogos Olímpicos

"Jogo do Tigrinho" invade sites governamentais do ES expõe vulnerabilidade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Praias do es Tênis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados