Federação de Beach Tennis realiza 1° curso de arbitragem da modalidade no ES

Beach Tennis é um dos esportes mais praticados nas praias da Grande Vitória Crédito: Divulgação

A Federação Capixaba de Beach Tennis (Fecabt) vai realizar, na próxima semana, o primeiro curso de arbitragem realizado no Estado. As aulas teóricas acontecerão na terça (2) e quarta-feira (3), das 19 às 22 horas, na sede da Multivix, em Goiabeiras, Vitória.

Já a parte prática será ministrada entre quinta-feira (4) e domingo (7), durante o Open da modalidade, que acontece na Praia de Camburi. As inscrições para o curso, que tem o custo de R$ 350, podem ser feitas até domingo (30), pelo link https://letzplay.me/CBBT-capacitacao/tourneys/21242.

Aberto para o público geral e também para aqueles jogadores que querem aprender mais sobre as regras, o curso será ministrado pelo professor Thiago Martins, que é árbitro de beach tennis há mais de 10 anos.