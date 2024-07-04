Brasil avança às semifinais do Pré-Olímpico mesmo com derrota

Nesta quinta-feira (4), o Brasil cumpriu o seu objetivo e avançou como primeiro colocado do grupo B no Pré-Olímpico de Basquete. Apesar da derrota para Camarões por 77 a 74, a seleção segue viva no sonho da vaga para as Olimpíadas de Paris.
Após um primeiro quarto equilibrado em 29 a 27 para Camarões, o Brasil teve um apagão no segundo período, quando sofreu uma corrida de 23 a 0, fechando o primeiro tempo em 56 a 39 após pequena reação brasileira. Com um terceiro e quarto períodos muito mais forte na defesa, a Seleção conseguiu trazer a diferença primeiro para 13, o que lhe garantiria ao menos a classificação para as semifinais, e depois igualou em 74 a 74 no minuto final, o suficiente para conseguir o primeiro lugar da chave. O jogo terminou em 77 a 74 para a equipe africana.
Os destaques da seleção foram Léo Meindl, com 19 pontos e 5 rebotes; Lucas Dias com 16 pontos e 6 rebotes; e Bruno Caboclo que anotou 10 pontos e 4 rebotes.
Os brasileiros voltam às quadras neste sábado (6), às 9h30 pelo horário de Brasília. O primeiro jogo do mata-mata será contra a equipe das Filipinas, surpresa do grupo A e que vem de derrota para Geórgia por 96 a 94.