Com o capixaba Didi em quadra, Brasil joga a vida no Pré-Olímpico de basquete

Didi terá nova oportunidade no time que vai buscar a vaga olímpica Crédito: Instagram Didi/Divulgação

Ala-armador do Flamengo vice-campeão no NBB, Didi Louzada, natural de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, é um dos 12 escolhidos para ajudar a seleção brasileira de basquete a buscar a vaga para as Olimpíadas de Paris. Na Letônia, o Brasil estreia contra Montenegro no Pré-Olímpico, e tem um trajeto de quatro jogos até a decisão, cujo campeão garante uma vaga nos Jogos Olímpicos.

Marcos Henrique, mais conhecido como Didi, tem 24 anos e atualmente joga no Flamengo (RJ). A carreira do capixaba começou em 2016, aos 17 anos, quando defendeu as cores do Franca (SP) por três temporadas, mas ganhou ainda mais notoriedade depois de ser o 35º selecionado no Draft da NBA de 2019.

O jogador foi escolhido pelo Atlanta Hawks, mas foi envolvido em uma troca com o New Orleans Pelicans. Também vestiu as camisas do Portland Trail Blazers e do Cleveland Cavaliers, jogando ao todo três temporadas na liga americana de basquete.

Didi já soma onze jogos pelo Brasil, e é um antigo conhecido do atual técnico da amarelinha, o croata Aleksandar Petrovic, que assumiu em abril deste ano. Petrovic contou com o capixaba durante a Copa do Mundo de 2019, na China, durante a sua primeira passagem no comando técnico da seleção brasileira, que durou quatro anos.

Neste retorno, foram disputados três amistosos preparatórios no mês de junho — vitória contra a Polônia por 91 a 75, e derrotas para a Croácia por 91 a 81 e Eslovênia por 86 a 80. Ao todo, foram 34 minutos de Didi em quadra, com destaque no jogo contra a seleção eslovena, onde anotou 7 pontos e 3 rebotes.