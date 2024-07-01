Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • Com o capixaba Didi em quadra, Brasil joga a vida no Pré-Olímpico de basquete
Esperança

Com o capixaba Didi em quadra, Brasil joga a vida no Pré-Olímpico de basquete

Ala do Flamengo e outras feras da bola laranja estreiam nesta terça-feira (2) no torneio que é a última chance de garantir uma vaga nas Olimpíadas de Paris
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2024 às 18:37

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 18:37

Didi terá nova oportunidade no basquete estadunidense
Didi terá nova oportunidade no time que vai buscar a vaga olímpica Crédito: Instagram Didi/Divulgação
Ala-armador do Flamengo vice-campeão no NBB, Didi Louzada, natural de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo, é um dos 12 escolhidos para ajudar a seleção brasileira de basquete a buscar a vaga para as Olimpíadas de Paris. Na Letônia, o Brasil estreia contra Montenegro no Pré-Olímpico, e tem um trajeto de quatro jogos até a decisão, cujo campeão garante uma vaga nos Jogos Olímpicos.
Marcos Henrique, mais conhecido como Didi, tem 24 anos e atualmente joga no Flamengo (RJ). A carreira do capixaba começou em 2016, aos 17 anos, quando defendeu as cores do Franca (SP) por três temporadas, mas ganhou ainda mais notoriedade depois de ser o 35º selecionado no Draft da NBA de 2019.
O jogador foi escolhido pelo Atlanta Hawks, mas foi envolvido em uma troca com o New Orleans Pelicans. Também vestiu as camisas do Portland Trail Blazers e do Cleveland Cavaliers, jogando ao todo três temporadas na liga americana de basquete.
Didi já soma onze jogos pelo Brasil, e é um antigo conhecido do atual técnico da amarelinha, o croata Aleksandar Petrovic, que assumiu em abril deste ano. Petrovic contou com o capixaba durante a Copa do Mundo de 2019, na China, durante a sua primeira passagem no comando técnico da seleção brasileira, que durou quatro anos.
Neste retorno, foram disputados três amistosos preparatórios no mês de junho — vitória contra a Polônia por 91 a 75, e derrotas para a Croácia por 91 a 81 e Eslovênia por 86 a 80. Ao todo, foram 34 minutos de Didi em quadra, com destaque no jogo contra a seleção eslovena, onde anotou 7 pontos e 3 rebotes.
A seleção brasileira chegou na Letônia e joga na manhã desta terça-feira (2) contra Montenegro, às 9h30. O segundo confronto é com Camarões, na quinta-feira (4) e, caso avance para as semifinais, jogará contra as donas da casa, Geórgia ou Filipinas. O vencedor da grande final carimba o passaporte para Paris-2024. No último pré-olímpico, a canarinho perdeu na decisão para a Alemanha, e sonha voltar aos jogos depois de oito anos.

Veja Também

Você conhece o skimboard? Capixaba mira o título do Campeonato Brasileiro

Paulo André se machuca na final dos 100m e Bardi leva o ouro no Troféu Brasil

Promessa do taekwondo capixaba vai disputar Pan-Americano no México

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Basquete Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta
Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados