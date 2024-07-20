Conheça os atletas capixabas que já conquistaram medalhas em olimpíadas

Conheça os Atletas Capixabas Medalhistas Olímpicos Crédito: Arte: A Gazeta Esportes

O Espírito Santo sempre se destacou no cenário esportivo internacional, revelando atletas que conquistaram medalhas nas Olimpíadas e levaram as cores do estado e do Brasil ao pódio. Conheça os capixabas que já brilharam nos Jogos Olímpicos:

Luan (Ouro no Futebol - Rio 2016)

Zagueiro Luan comemora ouro olímpico no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução Instagram

Luan Garcia Teixeira, natural de Vitória, no Espírito Santo, fez parte do elenco que conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil no futebol masculino. A conquista histórica aconteceu em casa, no triunfo sobre a Alemanha na final dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e marcou um momento inesquecível para o esporte nacional.

Atualmente, Luan continua sua carreira como jogador profissional de futebol. Ele passou por alguns clubes no Brasil como Vasco e Palmeiras, atualmente está no Toluca do México. Fora dos campos, Luan também se dedica a projetos sociais, incentivando o esporte entre jovens de comunidades carentes.

Richarlison (Ouro no Futebol - Tóquio 2020)

Brasil vence a Espanha e fatura a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio Crédito: Vitor Jubini

Richarlison de Andrade, conhecido simplesmente como Richarlison, foi fundamental para a conquista do ouro no futebol masculino em Tóquio 2020. Nascido em Nova Venécia, interior do Espírito Santo, ele foi o artilheiro da competição com 5 gols. Sua habilidade e gols decisivos ajudaram a consolidar o Brasil como uma potência no futebol olímpico, trazendo alegria e orgulho para os capixabas.

Atualmente, Richarlison atua na Premier League, sendo um dos jogadores mais importantes do Tottenham Hotspur. Além de seu sucesso nos gramados, ele é conhecido por seu engajamento em causas sociais e sua personalidade carismática, conquistando admiradores dentro e fora do campo.

Sávio (Bronze no Futebol - Atlanta 1996)

Sávio, ex-jogador do Flamengo e da Desportiva Ferroviária Crédito: Arquivo Pessoal

Sávio Bortolini Pimentel integrou a equipe que trouxe o bronze de Atlanta em 1996. Com passagens marcantes pelo Flamengo e Real Madrid, sua participação foi essencial para garantir o lugar do Brasil no pódio e fortalecer a tradição do futebol brasileiro nas Olimpíadas. Sávio, com sua habilidade e velocidade, foi um dos jogadores mais promissores de sua geração.

Após sua carreira como jogador, Sávio se dedicou a projetos ligados ao esporte e à gestão esportiva. Ele também atua como comentarista esportivo, compartilhando sua experiência e visão do futebol com o público.

Geovane Silva (Prata no Futebol - Seul 1988)

Geovani Silva conquistou a medalha de prata nos Jogos de Seul Crédito: André Rodrigues/A Gazeta

Geovane foi parte do time que conquistou a medalha de prata em Seul, em 1988. Essa conquista foi um marco na carreira de muitos jogadores e destacou a qualidade do futebol brasileiro no cenário olímpico. Geovane era conhecido por sua versatilidade e habilidade no meio-campo.

Hoje, Geovane está envolvido em iniciativas esportivas voltadas para jovens, buscando desenvolver novos talentos no Espírito Santo. Ele também participa de eventos e programas que promovem a história e a importância do futebol brasileiro, sempre reforçando a importância da dedicação e do esforço contínuo.

Alison e Bruno Schmidt (Ouro no Vôlei de Praia - Rio 2016)

Alison e Bruno Schmidt, campeões olímpicos de vôlei de praia no Rio-2016 Crédito: Reprodução

A dupla capixaba Alison Cerutti e Bruno Schmidt brilhou nas areias de Copacabana ao conquistar o ouro no vôlei de praia nos Jogos do Rio de Janeiro. A vitória foi resultado de uma parceria harmoniosa e de muita dedicação. Alison e Bruno demonstraram grande entrosamento e técnica, encantando o público com suas performances.

Atualmente, Alison e Bruno seguem em suas carreiras no vôlei de praia, competindo em torneios internacionais e mantendo-se entre as principais duplas do mundo. Ambos também se envolvem em projetos sociais e clínicas de vôlei, incentivando a prática do esporte entre crianças e adolescentes.

Alison Cerutti (Prata no Vôlei de Praia - Londres 2012)

Alison Cerutti (Prata no Vôlei de Praia - Londres 2012)* Antes de sua consagração no Rio, Alison já havia conquistado uma medalha de prata nos Jogos de Londres, em 2012, ao lado de Emanuel Rego. A dupla demonstrou talento e garra, alcançando um lugar de destaque no pódio. Alison, conhecido como "Mamute", é reconhecido por sua força e habilidade nas quadras de areia.

Além de sua carreira como atleta, Alison é um influente embaixador do vôlei de praia. Ele participa de diversas campanhas de promoção do esporte e é um exemplo para jovens atletas que aspiram seguir seus passos. Alison continua a competir e a inspirar novas gerações com sua dedicação e paixão pelo vôlei.

Fábio Luiz (Prata no Vôlei de Praia - Pequim 2008)

Fábio Luiz, medalhista olímpico do vôlei de praia Crédito: Vítor Jubini

Fábio Luiz Magalhães, em parceria com Márcio Araújo, conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. A dupla teve um desempenho notável, contribuindo para a história do vôlei de praia brasileiro. Fábio Luiz, com sua altura e técnica, foi um dos pilares da equipe.

Hoje, Fábio Luiz está envolvido em programas de desenvolvimento do vôlei de praia, trabalhando como treinador e mentor para jovens atletas. Ele também participa de eventos esportivos e palestras, compartilhando sua experiência olímpica e incentivando a prática do esporte em todo o país.

Esquiva Falcão (Prata no Boxe - Londres 2012)

O boxeador Esquiva Falcão, medalhista de prata na Olimpíada de Londres-2012 Crédito: Divulgação

Esquiva Falcão Florentino entrou para a história ao conquistar a medalha de prata no boxe, categoria peso médio, em Londres 2012. Sua trajetória inspiradora é um exemplo de superação e dedicação. Esquiva foi o primeiro boxeador brasileiro a alcançar tal feito, trazendo grande orgulho para o Espírito Santo.

Atualmente, Esquiva segue sua carreira como boxeador profissional, buscando novos títulos e desafios no cenário internacional. Ele também se envolve em projetos sociais voltados para a inclusão de jovens no esporte, utilizando sua história de vida como motivação para aqueles que enfrentam dificuldades.

Yamaguchi Falcão (Bronze no Boxe - Londres 2012)

Data: 16/08/2012 - ES - Serra - Esquiva Falcão e Yamaguchi Falcão desfilam no carro de bombeiros na grande Vitória. Os dois boxeadores foram medalhistas em Londres - Editoria: Esportes - Foto: Bernardo Coutinho - Jornal A Gazeta Crédito: Bernardo Coutinho

O irmão de Esquiva, Yamaguchi Falcão Florentino, também brilhou em Londres 2012, trazendo para casa a medalha de bronze na categoria meio-pesado. A dupla de irmãos fez história no boxe brasileiro, destacando-se pela determinação e habilidade nos ringues.

Yamaguchi continua sua carreira no boxe profissional, participando de lutas internacionais e construindo um legado no esporte. Ele, assim como Esquiva, está envolvido em iniciativas que promovem o boxe e o esporte em comunidades carentes, ajudando a transformar a vida de muitos jovens.

Larissa França (Bronze no Vôlei de Praia - Londres 2012)

Larissa (à esquerda) comemora a medalha ao lado de sua parceira de quadra Juliana Crédito: COB/Divulgação

Larissa França Maestrini, em parceria com Juliana Silva, conquistou a medalha de bronze no vôlei de praia em Londres 2012. A dupla mostrou resiliência e habilidade, garantindo um lugar no pódio para o Brasil. Larissa é conhecida por sua técnica apurada e espírito competitivo.

Atualmente, Larissa é uma figura importante no cenário do vôlei de praia, tanto como jogadora quanto como influenciadora do esporte. Ela participa de competições, eventos esportivos e projetos de desenvolvimento do vôlei, sempre promovendo a importância da prática esportiva e do trabalho em equipe.