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Rumo a Paris

Com capixaba no grupo, seleção de basquete garante vaga na Olimpíada

Brasil se classificou ao vencer o Pré-Olímpico da Letônia, neste domingo (7); armador capixaba Didi Louzada participou da conquista e também deve ir a Paris
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2024 às 16:00

Publicado em 07 de Julho de 2024 às 16:00

Seleção brasileira de basquete comemora vaga nas Olimpíadas de Paris após vencer a Letônia no Pré-Olímpico
Seleção brasileira de basquete comemora vaga nas Olimpíadas de Paris após vencer a Letônia Crédito: FIBA/Divulgação
RIGA, LETÔNIA - A seleção masculina de basquete conquistou neste domingo (7), em Riga, a vaga para os Jogos de Paris-2024 ao vencer o Pré-Olímpico da Letônia. O retorno à Olimpíada após a ausência nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, foi selado com uma vitória sobre a seleção da casa por 94 a 69 na final da competição. Somente o campeão do Pré-Olímpico foi agraciado com a vaga.
Com a classificação, mais um capixaba garante presença nos Jogos Olímpicos. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, o armador Didi Louzada, que esteve no grupo vencedor do Pré-Olímpico, também deve estar entre os 12 convocados para a Olimpíada.
Didi Louzada retornou ao elenco da Seleção Brasileira para a disputa das Eliminatórias e da AmeriCup
O capixaba Didi Louzada deve estar com o basquete do Brasil nas Olimpíadas Crédito: Reprodução / Twitter @AmeriCup
A chave para a vitória e a conquista da vaga foi o forte esquema defensivo montado pelo técnico da seleção brasileira, Aleksandar Petrovic, que após a vitória sobre as Filipinas na semifinal já havia abordado o tema. "O que nos resta? Trabalhar bem a defesa", afirmou Petrovic. "Podemos no organizar bem nisso e precisamos começar a partir da defesa, não do ataque", completou o técnico.
A teoria foi colocada em prática desde o início do jogo e o Brasil foi soberano. Conseguiu a primeira posse de bola, logo abriu 8 a 0 e nunca ficou atrás do placar. Em nenhum momento, a Letônia conseguiu sequer ameaçar a ter mais pontos do que o Brasil. A menor diferença registrada foi de 4 pontos no início do jogo.
O primeiro quarto do Brasil foi impecável. Com o sistema defensivo bem montado, a seleção forçava o erro dos adversários, que só foram marcar seus primeiros pontos depois de mais de 3 minutos de jogo. Além disso, o Brasil foi perfeito nos arremessos de 3 pontos e conseguiu o aproveitamento de 100%, incluindo o último lance do primeiro quarto, quando Caboclo arremessou antes do meio da quadra no estouro do cronômetro e a bola caiu. O placar mostrava 34 a 11 para o Brasil.
Depois foi só administrar o placar para garantir a vaga olímpica, o que a equipe comandada por Petrovic conseguiu de maneira tranquila. Em diversos momentos, a Letônia buscou escalar no placar com os arremessos de 3 pontos, mas as bolas não caíam e aumentavam o desconforto do time da casa.
A Letônia começou o segundo quarto com mais intensidade e conseguiu diminuir a desvantagem. Perto da metade do período, o armador Yago sentiu a perna após uma disputa no ataque e deixou a quadra carregado. O técnico Petrovic também decidiu poupar Bruno Caboclo, que já acumulava duas faltas, no final do quarto. O Brasil terminou o primeiro tempo comandando o placar por 49 a 33.
Jogadores do Brasil comemoram mais uma cesta na vitória sobre a Letônia pelo Pré-Olímpico de Basquete
Jogadores do Brasil comemoram mais uma cesta na vitória sobre a Letônia Crédito: FIBA/Divulgação
A seleção brasileira conseguiu manter a solidez defensiva no segundo tempo, enquanto a Letônia demonstrava nervosismo com a passagem do tempo sem conseguir diminuir a desvantagem. O terceiro quarto terminou com o Brasil 26 pontos na frente: 72 a 46.
No último quarto, os letões demonstraram desânimo e o Brasil só precisou esperar os 10 minutos passarem para comemorar a inclusão entre as 12 seleções que jogarão nos Jogos Olímpicos de Paris. A seleção brasileira vai ficar no grupo B. A estreia será logo de cara contra a anfitriã França, no dia 27 de julho. Na primeira fase, os brasileiros ainda encaram a Alemanha, no dia 30, e o Japão, no dia 2 de agosto.

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