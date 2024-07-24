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Argentina estreia no futebol em Paris com confusão no fim e derrota

A partida foi marcada por uma confusão, quando o placar era de 2 a 2. No retorno do jogo, após um longo período, o gol de empate argentino foi anulado e Marrocos venceu por 2 a 1
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2024 às 17:09

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 17:09

Os Jogos Olímpicos de Paris tiveram início nesta quarta-feira (24) com uma vitória por 2 a 1 de Marrocos sobre a Argentina no torneio masculino de futebol, em partida do grupo B disputada no estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Etienne.
Olimpíadas
Argentina e Marrocos fizeram um jogo tumultuado e que chegou a ser paralisado por conta da confusão na estreia em Paris Crédito: Reuters/Folhapress
A seleção albiceleste, que busca na França completar a trinca de títulos após ter vencido a Copa do Mundo, em 2022, e a Copa América, em 2024, chegou a conseguir o empate em gol chorado quando o cronômetro já marcava 60 minutos do segundo tempo — o árbitro deu 15 minutos de acréscimo devido a interrupções durante a partida.
Logo após o gol de empate, sem que o árbitro tivesse encerrado a partida e com os jogadores ainda no gramado, uma série de torcedores do Marrocos invadiu o campo. A polícia teve de usar bombas de gás para dispersar os invasores.
Na retomada da partida, com os marroquinos retirados do campo e as arquibancadas esvaziadas, soube-se que o gol salvador da Argentina tinha sido anulado após revisão da arbitragem de vídeo, que identificou irregularidade (impedimento) na jogada.
O jogo teve atuação destacada do lateral direito Hakimi, do PSG (Paris Saint-Germain), um dos três jogadores acima de 23 anos no elenco da seleção marroquina, que abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo.

O camisa 10 da equipe, Akhomach, deu um belo passe de calcanhar para El Khannouss, que cruzou na pequena área para finalização do atacante Rahimi.
Logo aos cinco minutos da segunda etapa, a seleção africana ampliou. Akhomach foi derrubado na área pelo lateral Soler e o árbitro assinalou pênalti. Rahimi foi para a cobrança, bateu firme rasteiro à direita, sem chance para o goleiro Rulli.
Aos 22, a Argentina diminuiu com o atacante Simeone, filho do volante de mesmo nome que marcou época na seleção nos anos 1990, marcou de carrinho ao pé da trave esquerda após interceptar um chute cruzado na pequena área.
Quatro minutos depois a equipe comandada por Javier Mascherano ainda teve boa chance de igualar o placar em cabeçada do zagueiro Amione, parando em grande defesa do goleiro Munir.
O segundo gol argentino viria apenas no último minuto da partida, em jogada marcante com duas bolas no travessão marroquino, que terminou com gol de rebote do volante Medina.

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O tento, entretanto, foi anulado pelo VAR (árbitro assistente de vídeo), pois Amione estava em posição irregular no lance.
Campeã olímpica em Atenas-2004 e Pequim-2008, a Argentina enfrenta na próxima rodada o Iraque, dia 27, em Bourdeaux. Na última rodada da fase de grupos, mede forças contra a Ucrânia, dia 30, em Lyon.

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