Por que a Rússia não disputa as Olimpíadas de Paris?

Rússia e Belarus estão proibidos de enviar equipes aos Jogos Olímpicos após a invasão da Ucrânia pelos russos, apoiada por Belarus. Os Atletas russos e belarussos não terão acesso às bandeiras, hinos nacionais, não serão incluídos no quadro oficial de medalhas, e não vão participar do desfile da abertura das Olimpíadas.
Ao todo, 16 atletas russos e 17 bielorrussos aceitaram convite do COI para disputar Jogos de Paris, e serão identificados como Atletas Individuais Neutros (AIN). A Rússia terá representantes no ciclismo (3), ginástica de trampolim (1), canoagem(3), natação (1) e tênis (7), entre eles, o tenista Daniil Medvedev, atual número 5 do mundo, e Andrey Rublev.
Em 2019, a Rússia já havia sido excluída de competições esportivas por ter falsificado dados de testes antidoping. Na Olimpíada de Tóquio, os atletas com passaporte do país estiveram sob a identificação do Comitê Olímpico Russo, uma alternativa para viabilizar a participação. Nem a bandeira e nem o hino foram apresentados.