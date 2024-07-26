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Por que a Rússia não disputa as Olimpíadas de Paris?

O país foi banido dos Jogos por conta da guerra com a Ucrânia, mas os competidores russos podem competir sob bandeira neutra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2024 às 15:14

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 15:14

Torre Eiffel à noite iluminada com os arcos olímpicos ao centro dela
Símbolo máximo de Paris, a Torre Eiffel está personalizada com o emblema olímpico Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
Rússia e Belarus estão proibidos de enviar equipes aos Jogos Olímpicos após a invasão da Ucrânia pelos russos, apoiada por Belarus. Os Atletas russos e belarussos não terão acesso às bandeiras, hinos nacionais, não serão incluídos no quadro oficial de medalhas, e não vão participar do desfile da abertura das Olimpíadas.
Ao todo, 16 atletas russos e 17 bielorrussos aceitaram convite do COI para disputar Jogos de Paris, e serão identificados como Atletas Individuais Neutros (AIN). A Rússia terá representantes no ciclismo (3), ginástica de trampolim (1), canoagem(3), natação (1) e tênis (7), entre eles, o tenista Daniil Medvedev, atual número 5 do mundo, e Andrey Rublev.
Em 2019, a Rússia já havia sido excluída de competições esportivas por ter falsificado dados de testes antidoping. Na Olimpíada de Tóquio, os atletas com passaporte do país estiveram sob a identificação do Comitê Olímpico Russo, uma alternativa para viabilizar a participação. Nem a bandeira e nem o hino foram apresentados.

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