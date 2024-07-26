Por que a Rússia não disputa as Olimpíadas de Paris?

Ao todo, 16 atletas russos e 17 bielorrussos aceitaram convite do COI para disputar Jogos de Paris, e serão identificados como Atletas Individuais Neutros (AIN). A Rússia terá representantes no ciclismo (3), ginástica de trampolim (1), canoagem(3), natação (1) e tênis (7), entre eles, o tenista Daniil Medvedev, atual número 5 do mundo, e Andrey Rublev.

Em 2019, a Rússia já havia sido excluída de competições esportivas por ter falsificado dados de testes antidoping. Na Olimpíada de Tóquio, os atletas com passaporte do país estiveram sob a identificação do Comitê Olímpico Russo, uma alternativa para viabilizar a participação. Nem a bandeira e nem o hino foram apresentados.