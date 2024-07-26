Após ataques, COI diz confiar na França por Olimpíadas

O policiamento e segurança estão reforçados em Paris para a abertura das Olimpíadas Crédito: Reuters/Folhapress

Durante a madrugada, vândalos atacaram com incêndios os trens TGV que ligam cidades do Atlântico, leste e Norte com Paris. Um total de 250 mil pessoas sofreu os efeitos em suas viagens.

A abertura das Olimpíadas ocorrerão nesta noite em Paris, no entorno do Rio Sena. O evento vai se estender por 6km no Rio com uma participação de mais de 80 barcos que irão levar as delegações de atletas.

"Não, não tenho preocupações", afirmou Thomas Bach, presidente do COI. "Temos total confiança nas autoridades francesas. Todas as medidas são tomadas e as autoridades francesas são assistidas por outros 180 serviços de inteligência em todo o mundo", acrescentou Thomas Bach.

Enquanto, o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, disse que "um novo plano de transporte e trânsito será apresentado no início da tarde" para tentar resolver a situação das pessoas impactadas pelas interrupções de linhas. Segundo ele, o objetivo é propor alternativas e restaurar a rede de trens o mais rápido possível.

Há um gabinete de crise de autoridades francesas para tentar resolver a questão de transportes. O impacto é em viagens para outras cidades, já que os metrôs e trens dentro de Paris continuam funcionando.

A operação de segurança do dia de abertura envolve 45 mil policiais, 10 mil soldados e 2 mil agentes privados.

Depois de ataques vândalos a trens na França, presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach, afirmou confiar nas autoridades francesas e não estar preocupado para a abertura das Olimpíadas. O governo elabora um novo plano de transporte para resolver a situação de viajantes impactados pela interrupção dos serviços.

Durante a madrugada, vândalos atacaram com incêndios os trens TGV que ligam cidades do Atlântico, leste e Norte com Paris. Um total de 250 mil pessoas sofreu os efeitos em suas viagens.

A abertura das Olimpíadas ocorrerão nesta noite em Paris, no entorno do Rio Sena. O evento vai se estender por 6km no Rio com uma participação de mais de 80 barcos que irão levar as delegações de atletas.

"Não, não tenho preocupações", afirmou Thomas Bach, presidente do COI. "Temos total confiança nas autoridades francesas. Todas as medidas são tomadas e as autoridades francesas são assistidas por outros 180 serviços de inteligência em todo o mundo", acrescentou Thomas Bach, em declaração à mídia francesa durante uma passagem da tocha olímpica.

Enquanto, o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, disse que "um novo plano de transporte e trânsito será apresentado no início da tarde" para tentar resolver a situação das pessoas impactadas pelas interrupções de linhas. Segundo ele, o objetivo é propor alternativas e restaurar a rede de trens o mais rápido possível.

Há um gabinete de crise de autoridades francesas para tentar resolver a questão de transportes. O impacto é em viagens para outras cidades, já que os metrôs e trens dentro de Paris continuam funcionando.