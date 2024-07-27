Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Com Didi, basquete do Brasil mantém tradição de capixabas nos Jogos
Olimpíadas

Com Didi, basquete do Brasil mantém tradição de capixabas nos Jogos

Seleção brasileira estreia neste sábado (27), contra a França, de Rudy Gobert e Victor Wembanyama
Sidney Magno

Sidney Magno

Publicado em 

27 jul 2024 às 10:03

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 10:03

Capixaba Didi Louzada atuando com a Seleção Brasileira de Basquete
Capixaba Didi Louzada atuando com a Seleção Brasileira de Basquete Crédito: Reprodução / Instagram @didi
O Brasil estreia contra a França, neste sábado, no torneio de basquete das Olimpíadas de Paris 2024. Fora de Tóquio 2020, a seleção retorna aos Jogos com a tradição de ter em seu elenco a presença de jogadores capixabas. Passou por Luiz Felipe, Anderson Varejão e agora é a vez de Didi, ala do Flamengo, representar o Espírito Santo.
Em 1988, Luiz Felipe estava ao lado de Oscar, Marcel e Guerrinha quando o Brasil foi eliminado pela União Soviética, do gigante Sabonis, e ficou na quinta colocação dos Jogos de Seul.

Em Barcelona 1992 e Atlanta 1996, o Espírito Santo não teve representantes na seleção que disputou os dois jogos. Após fracassar nos Pré-Olímpicos para Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008, o basquete brasileiro retornou às Olimpíadas em Londres 2012, com o pivô capixaba Anderson Varejão, na época atuando pelo Cleveland Cavaliers, da NBA.
Varejão foi determinante na campanha do Brasil, que terminou o torneio de basquete na quinta posição. Nos Jogos do Rio, em 2016, o pivô estava com um problema de hérnia de disco e não disputou as Olimpíadas. Hoje, aposentado das quadras, Anderson torce pela seleção e por seu conterrâneo.
"Fico feliz em ver esse momento da Seleção Brasileira, momento de crescimento, vindo da conquista de uma vaga olímpica jogando bem, principalmente pela vitória sobre uma grande seleção como a Letônia em casa. E é muito bom ver mais um capixaba disputando as Olimpíadas, feliz que seja no basquete. Didi é um garoto de talento, que vem construindo uma bonita carreira e vai representar bem o nosso estado. É sempre motivo de um orgulho especial para todos nós ver atletas do Espírito Santo representando o nosso país em um evento como os Jogos Olímpicos. Espero que o Didi tenha muito sucesso e que a Seleção Brasileira faça uma grande campanha",  disse em entrevista.

A vez de Didi nos Jogos Olímpicos

Após Luiz Felipe e Anderson Varejão, chegou a vez de Didi Louzada representar o Espírito Santo nos Jogos Olímpicos. O cachoeirense de 25 anos ajudou o Brasil com a conquista da vaga, no Pré-Olímpico de Riga, na Letônia, e está pronto para a estreia, que acontece neste sábado. O ala do Flamengo agradeceu as palavras do seu ídolo Varejão, com quem teve a oportunidade de atuar juntos na Copa do Mundo, na China, em 2019.
- Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Varejão pelas palavras e pelo carinho que ele tem por mim. Ele é um ídolo, que me espelho bastante e que acompanhei a carreira dele. Fico feliz, é meu conterrâneo e tenho certeza que vou representar bem o nosso Estado, nas Olimpíadas - declarou Didi.

O Brasil no basquete em Paris

O torneio de basquete dos Jogos Olímpicos de Paris será disputado por 12 países, divididos em três grupos. O Brasil está na Chave B ao lado de França, Alemanha e Japão. A seleção estreia no sábado, às 12h15 (de Brasília), contra os donos da casa, dos astros Rudy Gobert e Victor Wembanyama, que atuam na NBA. Na terça-feira, dia 30, às 16h, a equipe de Didi pega os atuais campeões mundiais e, na sexta, dia 02 de agosto, às 6h, enfrenta o Japão. De acordo com o regulamento, o primeiro e o segundo, de cada grupo, e os dois melhores terceiros colocados avançam para as quartas de final.

Veja Também

Mafê e Guilherme Costa se classificam às finais no 400m livre

Os cantinhos brasileiros que ganham destaque e conquistam a sede olímpica

Fotojornalismo: a abertura das Olimpíadas de Paris em imagens

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Basquete Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados