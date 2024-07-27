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Esgrima

Após passar mal, Nathalie Moellhausen é eliminada dos Jogos

A brasileira chegou a sentar-se no chão. Ela ainda retomou para disputa, mas perdeu por 15 a 11
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2024 às 09:57

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 09:57

A esgrimista brasileira Nathalie Moellhausen passou mal neste sábado (27) durante sua luta nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e acabou eliminada. Após o duelo, ela revelou que passará por uma cirurgia.
Olmipíadas
Nathalie Moellhausen passou mal enquanto competia e acabou derrotada na estreia olímpica Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
Quando Moellhausen pediu atendimento médico, o placar estava 6 a 10 a favor da canadense Ruien Xiao, de 16 anos, com 1min30s de luta. A brasileira chegou a sentar-se no chão. Ela ainda retomou para disputa, mas perdeu por 15 a 11.
Na sexta-feira (26), a equipe da atleta revelou nas redes sociais que Nathalie Moellhausen havia sido internada às pressas às vésperas dos Jogos.
Segundo nota, a brasileira sofreu um sério problema de saúde, o que exigiu hospitalização de emergência e alta hospitalar aconteceu apenas nesta semana. "O desafio tem sido enorme para recuperá-la a tempo de competir", diz a equipe.
A publicação também afirma que, apesar do silêncio, Moellhausen agradece atleta à equipe médica francesa, companheiros de esporte e torcedores. "Seja qual for o resultado, Nathalie ficará em sua amada pista de esgrima mais uma vez enquanto sonhava, contra todas as estatísticas e previsões".

Após a disputa, ela afirmou que fará uma cirurgia, ainda sem revelar qual foi o problema de saúde. "Não estou em condições de... Tudo o que tenho que dizer será após a cirurgia na semana que vem", disse à TV Globo.
Moellhausen tem 38 anos e participou de quatro Olimpíadas, sendo três representando o Brasil. Na primeira, Londres-2012, ela competiu pela Itália.

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