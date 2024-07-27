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Ginástica

Arthur Nory erra na barra fixa e é eliminado das Olimpíadas de Paris

O brasileiro teve um problema após a execução de um elemento ainda no começo de sua série, o que comprometeu sua nota.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2024 às 09:49

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 09:49

 O ginasta brasileiro Arthur Nory está fora da final da barra fixa nas Olimpíadas de Paris. Campeão mundial da prova em 2019, o atleta cometeu um erro no início de sua série e não tem mais chances de avançar.
Arthur Nory não conseguiu avançar na barra individual e está eliminado em Paris
Arthur Nory não conseguiu avançar na barra fixa e está eliminado em Paris Crédito: Wander Roberto/COB
Já o compatriota Diogo Soares, que também está na primeira subdivisão do classificatório, busca uma vaga na decisão do individual geral.
Arthur Nory se apresentou apenas na barra fixa e fez apenas 12.900. O brasileiro teve um problema após a execução de um elemento ainda no começo de sua série, o que comprometeu sua nota.
Como penas os oito melhores colocados da classificação geral avançam para a final, Nory não tem mais chances de se classificar. O brasileiro é momentaneamente o décimo colocado.
Já Diogo Soares se apresenta nos seis aparelhos e tenta uma classificação para a final do individual geral. O brasileiro estreou nas argolas, conseguindo 13.033. Na sequência, fez 14,200 no salto sobre a mesa, 13,933 nas barras paralelas e 14,133 na barra fixa.
Os 24 melhores ginastas da classificação geral disputam a final do individual geral. Há limite de dois atletas por país nas finais da ginástica, seja geral ou por aparelho.
As finais da ginástica masculina acontecem entre 29 de julho e 5 de agosto. Os atletas disputam medalhas nas provas individuais e também por equipes.

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