Arthur Nory erra na barra fixa e é eliminado das Olimpíadas de Paris

O ginasta brasileiro Arthur Nory está fora da final da barra fixa nas Olimpíadas de Paris . Campeão mundial da prova em 2019, o atleta cometeu um erro no início de sua série e não tem mais chances de avançar.

Arthur Nory não conseguiu avançar na barra fixa e está eliminado em Paris Crédito: Wander Roberto/COB

Já o compatriota Diogo Soares, que também está na primeira subdivisão do classificatório, busca uma vaga na decisão do individual geral.

Arthur Nory se apresentou apenas na barra fixa e fez apenas 12.900. O brasileiro teve um problema após a execução de um elemento ainda no começo de sua série, o que comprometeu sua nota.

Como penas os oito melhores colocados da classificação geral avançam para a final, Nory não tem mais chances de se classificar. O brasileiro é momentaneamente o décimo colocado.

Já Diogo Soares se apresenta nos seis aparelhos e tenta uma classificação para a final do individual geral. O brasileiro estreou nas argolas, conseguindo 13.033. Na sequência, fez 14,200 no salto sobre a mesa, 13,933 nas barras paralelas e 14,133 na barra fixa.

Os 24 melhores ginastas da classificação geral disputam a final do individual geral. Há limite de dois atletas por país nas finais da ginástica, seja geral ou por aparelho.