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Decepção

Brasil perde para a Itália na estreia do vôlei masculino em Paris

Mesmo com Darlan, oposto do Brasil, anotando 25 pontos, defesa e bloqueio brasileiro não corresponderam e a seleção foi batida por 3 sets a 1
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jul 2024 às 10:25

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 10:25

2024.07.27 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Vôlei Masculino. Partida entre Brasil x Italia pela primeira rodada do vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na foto, Darlan.
Partida entre Brasil x Italia pela primeira rodada do vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 Crédito: Alexandre Loureiro/COB
A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com derrota na Olimpíada de Paris-2024. O time de Bernardinho foi superado pela tradicional Itália, atual campeã mundial, por 3 sets 1, com parciais de 25/23, 27/25, 18/25 e 25/21, neste sábado. Apesar do placar, o clássico do vôlei mundial foi marcado pelo equilíbrio, com muitas chances desperdiçadas pelo time brasileiro, que apresentou limitações defensivas, principalmente nos bloqueios.
Darlan foi o maior pontuador da partida, com 25, equivalente a um set inteiro, desbancando Romanò, a grande estrela italiana, que anotou 20. Leal e Lucarelli também se destacaram, com 15 e 14 pontos, respectivamente.

O revés já coloca pressão sobre a seleção, que está no chamado "grupo da morte" em Paris-2024. A chave B tem ainda o Egito e a forte equipe da Polônia, bicampeã mundial (2014 e 2018). Pelo formato de disputa, os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiro colocados avançam às quartas de final.
A seleção volta à quadra na quarta-feira, dia 31, para encarar a poderosa Polônia, algoz do Brasil nas quartas de final da última edição da Liga das Nações, no fim de junho. Na sequência, os brasileiros encerram a fase de grupos diante do Egito, no dia 2 de agosto.

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