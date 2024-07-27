Brasil perde para a Itália na estreia do vôlei masculino em Paris

Partida entre Brasil x Italia pela primeira rodada do vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 Crédito: Alexandre Loureiro/COB

A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com derrota na Olimpíada de Paris-2024 . O time de Bernardinho foi superado pela tradicional Itália, atual campeã mundial, por 3 sets 1, com parciais de 25/23, 27/25, 18/25 e 25/21, neste sábado. Apesar do placar, o clássico do vôlei mundial foi marcado pelo equilíbrio, com muitas chances desperdiçadas pelo time brasileiro, que apresentou limitações defensivas, principalmente nos bloqueios.

Darlan foi o maior pontuador da partida, com 25, equivalente a um set inteiro, desbancando Romanò, a grande estrela italiana, que anotou 20. Leal e Lucarelli também se destacaram, com 15 e 14 pontos, respectivamente.

O revés já coloca pressão sobre a seleção, que está no chamado "grupo da morte" em Paris-2024. A chave B tem ainda o Egito e a forte equipe da Polônia, bicampeã mundial (2014 e 2018). Pelo formato de disputa, os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiro colocados avançam às quartas de final.