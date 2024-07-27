Gabriel Medina sobra e passa em primeiro na bateria 4 do surfe

Gabriel Medina passa em 1º na bateria 4 do surfe. O surfista brasileira passa direto para as oitavas, com 13.50. O japonês O'Leary fica na 2ª posição, enquanto o salvadorenho Bryan Perez termina em 3º.
O brasileiro João Chianca, o Chumbinho, que caiu na água para a bateria 5 também avançou em disputa apertada.Ramzi tentou a virada, fez 4.93 nos minutos finais, insuficientes para tirar o brasileiro.
Felipe Toledo
Filipe Toledo tirou um ano sabático do Circuito Mundial de Surfe no início desta temporada. O paulista resolveu dar um tempo das competições oficiais da WSL para cuidar da saúde mental. Enquanto estava fora dos torneios, o atual bicampeão mundial se preparou para representar o Brasil nos Jogos de Paris, disputados em Teahupoo.
Faltando dez minutos de bateria, Alonso ainda seguia em primeiro lugar e Kanoa em segundo com uma nota 4.17. Até então em terceiro, Filipinho entrou em uma boa onda e pegou um tubo profundo. Brasileiro tirou 6.23 e passou para a segunda colocação. Como o peruano tinha uma combinação de notas altas, Toledo e Kanoa caíram para o round 2, repescagem da competição.