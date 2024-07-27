Gabriel Medina sobra e passa em primeiro na bateria 4 do surfe

Gabriel Medina passa em 1º na bateria 4 do surfe. O surfista brasileira passa direto para as oitavas, com 13.50. O japonês O'Leary fica na 2ª posição, enquanto o salvadorenho Bryan Perez termina em 3º.

Gabriel Medina sobrou e avançou em primeiro na bateria dele no surfe olímpico Crédito: William Lucas/COB

O brasileiro João Chianca, o Chumbinho, que caiu na água para a bateria 5 também avançou em disputa apertada.Ramzi tentou a virada, fez 4.93 nos minutos finais, insuficientes para tirar o brasileiro.

Felipe Toledo

Filipe Toledo tirou um ano sabático do Circuito Mundial de Surfe no início desta temporada. O paulista resolveu dar um tempo das competições oficiais da WSL para cuidar da saúde mental. Enquanto estava fora dos torneios, o atual bicampeão mundial se preparou para representar o Brasil nos Jogos de Paris, disputados em Teahupoo.