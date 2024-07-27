Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Um dos favoritos

Gabriel Medina sobra e passa em primeiro na bateria 4 do surfe

João Chincana também avançou na respectiva bateria. Já Filipinho terá de disputar a repescagem para seguir na competição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2024 às 17:44

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 17:44

Gabriel Medina passa em 1º na bateria 4 do surfe. O surfista brasileira passa direto para as oitavas, com 13.50. O japonês O'Leary fica na 2ª posição, enquanto o salvadorenho Bryan Perez termina em 3º.
Olimpíadas
Gabriel Medina sobrou e avançou em primeiro na bateria dele no surfe olímpico Crédito: William Lucas/COB
O brasileiro João Chianca, o Chumbinho, que caiu na água para a bateria 5 também avançou em disputa apertada.Ramzi tentou a virada, fez  4.93 nos minutos finais, insuficientes para tirar o brasileiro.

Felipe Toledo

Filipe Toledo tirou um ano sabático do Circuito Mundial de Surfe no início desta temporada. O paulista resolveu dar um tempo das competições oficiais da WSL para cuidar da saúde mental. Enquanto estava fora dos torneios, o atual bicampeão mundial se preparou para representar o Brasil nos Jogos de Paris, disputados em Teahupoo.
Faltando dez minutos de bateria, Alonso ainda seguia em primeiro lugar e Kanoa em segundo com uma nota 4.17. Até então em terceiro, Filipinho entrou em uma boa onda e pegou um tubo profundo. Brasileiro tirou 6.23 e passou para a segunda colocação. Como o peruano tinha uma combinação de notas altas, Toledo e Kanoa caíram para o round 2, repescagem da competição.

Veja Também

Guilherme Costa fica por 0,26s do pódio nos 400m livre em Paris

A estreia vitoriosa do capixaba André Stein e George no vôlei de praia em Paris

Como skate no Brasil foi da proibição à disputa pelo ouro olímpico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gabriel medina paris Olimpíadas Olimpíadas 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados