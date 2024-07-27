Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No detalhe

Guilherme Costa fica por 0,26s do pódio nos 400m livre em Paris

Cachorrão, como é conhecido o carioca de 25 anos, finalizou a disputa em 3min42s76, enquanto o sul-coreano Wooming Kim ficou com o bronze ao estabelecer 3min42s50
Publicado em 27 de Julho de 2024 às 17:03

Guilherme Costa terminou a disputa dos 400 m nado livre nos Jogos Olímpicos de Paris na quinta colocação. O brasileiro fez uma boa prova, na La Défense Arena, na noite francesa de sábado (27), mas não alcançou o objetivo que havia estabelecido: dar ao Brasil a primeira medalha no megaevento esportivo.
Olimpíadas
Guilherme Costa fez o melhor tempo da carreira, mas não foi suficiente para uma medalha em Paris
Cachorrão, como é conhecido o carioca de 25 anos, finalizou a disputa em 3min42s76. Conquistaram lugar no pódio o alemão Lukas Maertens, que levou o ouro com a marca de 3min41s78, o australiano Elijah Winnington, prata com 3min42s21, e o sul-coreano Wooming Kim, bronze com 3min42s50.
As baterias eliminatórias haviam sido realizadas entre a manhã e o início da tarde. O brasileiro venceu a sua e estabeleceu a segunda melhor marca da etapa classificatória, com 3min44s23. Por isso, mostrou confiança de que estaria com uma medalha no peito ao fim do dia. A concorrência, no entanto, estava em noite mais feliz.
Há atletas do Brasil em várias outras provas da natação, iniciada no sábado, mas os 400 m livre eram apontados como a maior esperança de medalha. Costa vinha obtendo resultados consistentes nessa distância, sua especialidade, e ficou com o bronze no Mundial de 2022, em Budapeste. Nas duas edições seguintes, em 2023 e 2024, ficou em quarto.
Cachorrão, que ganhou esse apelido ainda garoto, quando foi buscar uma bola durante uma pelada e foi mordido por um cão, ainda vai cair na piscina para competir nos 200m livre, nos 800 m livre e no revezamento 4 x 200m livre. Aí, terá dez dias de descanso e se jogará no rio Sena, para a prova da maratona aquática.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

paris Natação Olimpíadas Olimpíadas 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto
Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados