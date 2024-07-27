Ana Sátila avança às semifinais da canoagem slalom

A brasileira Ana Sátila está nas semifinais do C1 da canoagem slalom dos Jogos de Paris. Ela foi a 12ª colocada na primeira corrida, realizada neste sábado (27), e se classificou para a próxima fase antes mesmo da segunda tentativa. As 22 primeiras avançavam para a semi.
Ana Sátila fez 98,83s na primeira volta.
A brasileira carimbou a vaga após ver três adversárias falharem na segunda corrida. As atletas podem trocar o tempo na segunda tentativa e, consequentemente, subir na classificatória.
A semifinal do caiaque feminino acontece neste domingo (28), às 10h30 (de Brasília). A final acontece no mesmo dia, às 12h45 (de Brasília).
Ana Sátila também disputará o C1 ou o K1 Cross. A prova de canoa acontece na próxima terça-feira (30), enquanto a do caiaque será em 2 de agosto (sexta-feira).