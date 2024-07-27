Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Time Brasil

Ana Sátila avança às semifinais da canoagem slalom

Ana Sátila encaminhou a classificação para as semifinais ainda na primeira volta, ao fazer 98,83s. Ela terminou na 12ª posição, e as 22 primeiras avançavam de fase
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2024 às 16:48

27 jul 2024 às 16:48

A brasileira Ana Sátila está nas semifinais do C1 da canoagem slalom dos Jogos de Paris. Ela foi a 12ª colocada na primeira corrida, realizada neste sábado (27), e se classificou para a próxima fase antes mesmo da segunda tentativa. As 22 primeiras avançavam para a semi.
Ana Satila avança para as semifinais na prova do K1 da canoagem slalom.
Ana Satila avança para as semifinais na prova do K1 da canoagem slalom Crédito: Foto: Luiza Moraes/COB
Ana Sátila encaminhou a classificação para as semifinais ainda na primeira volta, ao fazer 98,83s. Ela terminou na 12ª posição, e as 22 primeiras avançavam de fase.
A brasileira carimbou a vaga após ver três adversárias falharem na segunda corrida. As atletas podem trocar o tempo na segunda tentativa e, consequentemente, subir na classificatória.
A semifinal do caiaque feminino acontece neste domingo (28), às 10h30 (de Brasília). A final acontece no mesmo dia, às 12h45 (de Brasília).

Ana Sátila também disputará o C1 ou o K1 Cross. A prova de canoa acontece na próxima terça-feira (30), enquanto a do caiaque será em 2 de agosto (sexta-feira).

Tópicos Relacionados

paris Olimpíadas Olimpíadas 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados