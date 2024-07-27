Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No quase

Brasil começa bem, mas perde para a França na estreia do basquete

Seleção fez um ótimo início e venceu os franceses no 1/4. Anfitriões conseguiram se recuperar e venceram por 78 a 66; o capixaba Didi entrou apenas nos segundos finais do jogo
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

27 jul 2024 às 15:14

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 15:14

Olimpíadas
O Brasil fez um jogo duro contra a anfitriã França, mas acabou derrotado na estreia em Paris Crédito: Reuters/Folhapress
Na estreia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a seleção brasileira de basquete masculino enfrentou a seleção da casa França e saiu derrotada por 78 a 66. O próximo desafio do Brasil será contra a Alemanha, na terça-feira (30), às 16h (horário de Brasília), pelo Grupo B.
Após excelente primeiro quarto, Brasil saiu na frente dos donos da casa, aliou um bom trabalho defensivo com precisão no ataque, os comandados por Alexandar Petrovic começaram muito bem diante da anfitriã França, abriu vantagem por 12 a 5.
Seguiram na liderança e encerraram o primeiro quarto em 23 a 15. A França voltou mais ligada para o segundo quarto, e passou a encaixar seu poderio ofensivo, comandados pelo Pivô Victor Wembanyama, viraram a disputa nos segundos finais e foram para o intervalo vencendo por 39 a 36.

No terceiro quarto, a França dominou, ampliando sua liderança para 12 pontos, a maior diferença da partida, com o placar em 57 a 45. Apesar de uma tentativa de reação no último quarto, a seleção brasileira não conseguiu superar a força defensiva e o ritmo imposto pelos franceses, que consolidaram a vitória por 78 a 66. 
O capixaba Didi entrou apenas nos segundos finais, quando a derrota já estava praticamente sacramentada.

Veja Também

André Stein e George passeiam na estreia e vencem no vôlei de praia em Paris

"Infiltrado" na Itália, Adriano "Mineirinho" fala sobre o surfe nas Olimpíadas

Confira o quadro de medalhas das Olimpíadas de Paris

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

paris Olimpíadas Capixabas nas Olimpíadas Olimpíadas 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados