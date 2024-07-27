Brasil começa bem, mas perde para a França na estreia do basquete

O Brasil fez um jogo duro contra a anfitriã França, mas acabou derrotado na estreia em Paris Crédito: Reuters/Folhapress

Na estreia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 , a seleção brasileira de basquete masculino enfrentou a seleção da casa França e saiu derrotada por 78 a 66. O próximo desafio do Brasil será contra a Alemanha, na terça-feira (30), às 16h (horário de Brasília), pelo Grupo B.

Após excelente primeiro quarto, Brasil saiu na frente dos donos da casa, aliou um bom trabalho defensivo com precisão no ataque, os comandados por Alexandar Petrovic começaram muito bem diante da anfitriã França, abriu vantagem por 12 a 5.

Seguiram na liderança e encerraram o primeiro quarto em 23 a 15. A França voltou mais ligada para o segundo quarto, e passou a encaixar seu poderio ofensivo, comandados pelo Pivô Victor Wembanyama, viraram a disputa nos segundos finais e foram para o intervalo vencendo por 39 a 36.

No terceiro quarto, a França dominou, ampliando sua liderança para 12 pontos, a maior diferença da partida, com o placar em 57 a 45. Apesar de uma tentativa de reação no último quarto, a seleção brasileira não conseguiu superar a força defensiva e o ritmo imposto pelos franceses, que consolidaram a vitória por 78 a 66.