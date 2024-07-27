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Conexão Brasil-Itália

"Infiltrado" na Itália, Adriano "Mineirinho" fala sobre o surfe nas Olimpíadas

O surfista campeão do mundo não se classificou aos Jogos de Paris, mas está em Teahupo'o como treinador italiano; ainda em Vitória, ele conversou com A Gazeta e disse o que espera ver na modalidade
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

27 jul 2024 às 14:23

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 14:23

Adriano de Souza, mais conhecido como "Mineirinho" concedeu uma entrevista ao colunista de A Gazeta, Filipe Souza, e falou sobre as expectativas como técnico nos Jogos Olímpicos, e o que espera das ondas de Teahupo'o, lugar onde vai acontecer o surfe destas Olimpíadas.
O surfista não se classificou para competir, mas treina a equipe da Itália na modalidade. Em visita recente ao Espírito Santo, ele falou sobre a experiência de ser treinador e prevê uma disputa acirrada pelo ouro, com os brasileiros entre os favoritos. Confira

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