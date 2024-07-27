"Infiltrado" na Itália, Adriano "Mineirinho" fala sobre o surfe nas Olimpíadas

Adriano de Souza, mais conhecido como "Mineirinho" concedeu uma entrevista ao colunista de A Gazeta, Filipe Souza, e falou sobre as expectativas como técnico nos Jogos Olímpicos, e o que espera das ondas de Teahupo'o, lugar onde vai acontecer o surfe destas Olimpíadas.
O surfista não se classificou para competir, mas treina a equipe da Itália na modalidade. Em visita recente ao Espírito Santo, ele falou sobre a experiência de ser treinador e prevê uma disputa acirrada pelo ouro, com os brasileiros entre os favoritos. Confira