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Punição severa

Nadadora é expulsa por deixar Vila Olímpica à noite sem autorização

Ana Carolina Vieira deixou a Vila Olímpica sem autorização e questionou decisão da seleção de natação sobre alteração no revezamento 4x100m feminino
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jul 2024 às 10:19

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 10:19

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) informaram neste domingo que a nadadora Ana Carolina Vieira foi expulsa da delegação brasileira na Olimpíada de Paris-2024. Ela teria cometido "atos de indisciplina", assim como o nadador Gabriel Santos, que recebeu apenas uma advertência.
Ana Carolina Vieira competiu no revezamento 4x100m livre das Olimpíadas de Paris no sábado (27)
Ana Carolina Vieira competiu no revezamento 4x100m livre das Olimpíadas de Paris no sábado (27) Crédito: Luiza Moraes/COB
Ambos os atletas, segundo o COB, deixaram a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira, dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. "Além desse fato, a atleta Ana Carolina, de forma desrespeitosa e agressiva, contestou decisão técnica tomada pela comissão da Seleção Brasileira de Natação", informou o comitê.
A brasileira disputou a prova de revezamento 4x100 metros livre e ainda entraria na raia para o 4x100, medley misto de natação, enquanto Gabriel Santos também esteve no revezamento 4x100m livre, prova na qual o Brasil não conseguiu a classificação para a final.

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A atleta do Pinheiros, de 22 anos, foi medalhista de ouro no revezamento 4x100m livre misto e bronze no 4x100m livre nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no ano passado. Ela também esteve nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires-2018, no qual faturou a prata tanto no 4x100m livre quanto no 4x100m livre misto.

Confusão no passado

Esta não foi a primeira vez que Ana Carolina Vieira se envolveu em confusão durante uma competição. Em junho do ano passado, ela chegou as vias de fato com a também nadadora Jhennifer Alves durante o Troféu Brasil de natação, disputado no Recife.
Jhennifer, que havia conquistado a medalha de ouro nos 100m peito, prova na qual Ana Carolina foi bronze, teria trocado provocações com a companheira de profissão, que, segundo os relatos, a agrediu na sequência.

Após trocarem tapas e arranhões, elas registraram o caso na delegacia de Boa Viagem. Na ocasião, as atletas acabaram não sendo punidas pela organização do Troféu Brasil. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da modalidade também chegou a analisar o caso.

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