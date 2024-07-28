Nadadora é expulsa por deixar Vila Olímpica à noite sem autorização

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) informaram neste domingo que a nadadora Ana Carolina Vieira foi expulsa da delegação brasileira na Olimpíada de Paris-2024 . Ela teria cometido "atos de indisciplina", assim como o nadador Gabriel Santos, que recebeu apenas uma advertência.

Ana Carolina Vieira competiu no revezamento 4x100m livre das Olimpíadas de Paris no sábado (27) Crédito: Luiza Moraes/COB

Ambos os atletas, segundo o COB, deixaram a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira, dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. "Além desse fato, a atleta Ana Carolina, de forma desrespeitosa e agressiva, contestou decisão técnica tomada pela comissão da Seleção Brasileira de Natação", informou o comitê.

A brasileira disputou a prova de revezamento 4x100 metros livre e ainda entraria na raia para o 4x100, medley misto de natação, enquanto Gabriel Santos também esteve no revezamento 4x100m livre, prova na qual o Brasil não conseguiu a classificação para a final.

A atleta do Pinheiros, de 22 anos, foi medalhista de ouro no revezamento 4x100m livre misto e bronze no 4x100m livre nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no ano passado. Ela também esteve nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires-2018, no qual faturou a prata tanto no 4x100m livre quanto no 4x100m livre misto.

Confusão no passado

Esta não foi a primeira vez que Ana Carolina Vieira se envolveu em confusão durante uma competição. Em junho do ano passado, ela chegou as vias de fato com a também nadadora Jhennifer Alves durante o Troféu Brasil de natação, disputado no Recife.

Jhennifer, que havia conquistado a medalha de ouro nos 100m peito, prova na qual Ana Carolina foi bronze, teria trocado provocações com a companheira de profissão, que, segundo os relatos, a agrediu na sequência.