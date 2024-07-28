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Dupla do ES

Evandro e Arthur vencem primeiro jogo das Olimpíadas

O time de vôlei de praia, radicado no Espírito Santo, bateu a seleção austríaca por 2 sets a 0. Todas as duplas brasileiras venceram nas respectivas estreias nos Jogos
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

28 jul 2024 às 15:46

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 15:46

Evandro e Arthur no vôlei de praia
Evandro e Arthur fizeram uma partida muito segura e venceram a dupla da Áustria por 2 a 0 Crédito: Vitor Jubini / A Gazeta
Evandro e Arthur, jogadores do Clube Aest, da Serra, começaram bem os Jogos de Paris neste domingo (28). Os brasileiros bateram a seleção da Áustria por 2 sets a 0, com parciais de 21 x 18 e 21 x 19. Todas as quatro duplas brasileiras, duas femininas e duas masculinas, venceram nas respectivas estreias.

Confira a vitória de Evandro e Arthur deste domingo (28)

Evandro e Arthur, atualmente dupla número 8 no ranking mundial, cumpriram o favoritismo e, mesmo depois de um primeiro set nivelado, conseguiram matar o jogo com frieza no segundo set. O destaque vai para o bloqueio de Evandro e movimentação de defesa rápida de Arthur Lanci, fatores cruciais na vitória brasileira.

A próxima partida é contra a dupla canadense, na próxima quarta-feira (31), às 15h pelo horário de Brasília.

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