Evandro e Arthur vencem primeiro jogo das Olimpíadas

Evandro e Arthur fizeram uma partida muito segura e venceram a dupla da Áustria por 2 a 0

Evandro e Arthur, atualmente dupla número 8 no ranking mundial, cumpriram o favoritismo e, mesmo depois de um primeiro set nivelado, conseguiram matar o jogo com frieza no segundo set. O destaque vai para o bloqueio de Evandro e movimentação de defesa rápida de Arthur Lanci, fatores cruciais na vitória brasileira.