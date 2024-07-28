Evandro e Arthur vencem primeiro jogo das Olimpíadas

Evandro e Arthur, jogadores do Clube Aest, da Serra, começaram bem os Jogos de Paris neste domingo (28). Os brasileiros bateram a seleção da Áustria por 2 sets a 0, com parciais de 21 x 18 e 21 x 19. Todas as quatro duplas brasileiras, duas femininas e duas masculinas, venceram nas respectivas estreias.
Confira a vitória de Evandro e Arthur deste domingo (28)
Evandro e Arthur, atualmente dupla número 8 no ranking mundial, cumpriram o favoritismo e, mesmo depois de um primeiro set nivelado, conseguiram matar o jogo com frieza no segundo set. O destaque vai para o bloqueio de Evandro e movimentação de defesa rápida de Arthur Lanci, fatores cruciais na vitória brasileira.
A próxima partida é contra a dupla canadense, na próxima quarta-feira (31), às 15h pelo horário de Brasília.