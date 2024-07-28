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Futebol feminino

Brasil leva virada do Japão nos acréscimos e classificação e se complica

A seleção perdeu de 2 a 1 neste domingo (28). O resultado poderia ter sido ainda pior, já que Lorena defendeu um pênalti no primeiro tempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2024 às 15:25

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 15:25

Brasil e Japão nas Olimpíadas
O Brasil saiu na frente do Japão, mas levou a virada nos minutos finais e se complicou nas Olimpíadas Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
A seleção brasileira feminina de futebol conseguiu se complicar nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao levar dois gols do Japão nos acréscimos e levar a virada, no Parque dos Príncipes, por 2 a 1. A vitória parcial garantia vaga antecipada às quartas de final e agora, o time de Arthur Elias, que pouco produziu, terá de ganhar da Espanha, na quarta-feira (12 horas, de Brasília). O gol do Brasil nasceu de um lançamento de Marta para Ludmilla, às costas da marcação. A ponteira tocou para Jheniffer balançar as redes.
O resultado poderia ter sido ainda pior, já que Lorena defendeu um pênalti no primeiro tempo e ainda trabalhou muito em jogo dominado pelas japonesas, sobretudo no segundo tempo, com enorme sufoco e resultado justo.

Arthur Elias terá de buscar ajustes no time verde e amarelo se não quiser amargar novo vexame, como a queda na fase de classificação na Copa do Mundo. O Brasil mostrou-se carente ofensivamente e cometeu diversas falhas defensivas que não poderão ser repetidas contra as fortes espanholas.
O Brasil entrou em campo no Parque dos Príncipes buscando a classificação antecipada às quartas de final. Diante de uma rival necessitando reação e que prometia não apenas se defender - caiu diante da Espanha -, a ordem era aproveitar as oportunidades para somar o segundo triunfo na Olimpíada depois do 1 a 0 na Nigéria e se garantir no mata-mata.
O jogo caminhava para o fim quando novo toque de mão, desta vez de Yasmim, resultou no segundo pênalti às japonesas. Desta vez quem bateu foi Kumagai, aos 46, deslocando Lorena e deixando tudo igual no marcador. O pior, porém, ainda estava por vir. Em passe errado de Rafaelle, aos 50 minutos, Tanikawa bateu de primeira para virar o jogo e complicar a vida das brasileiras, que mereceram o tropeço pela atuação apática.

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