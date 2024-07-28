  Ana Sátila fica em 4° e conquista o melhor resultado do Brasil na canoagem slalom
Para se orgulhar

Ana Sátila fica em 4° e conquista o melhor resultado do Brasil na canoagem slalom

Canoísta brasileira, que conquistou posição inédita nos Jogos Olímpicos Paris 2024, volta às corredeiras de Vaires-Sur-Marne nos próximos dias para as provas de canoa e caiaque cross
Publicado em 28 de Julho de 2024 às 15:13

Em sua quarta participação olímpica, a brasileira Ana Sátila chegou perto do pódio no K1 da canoagem slalom nos Jogos de Paris-2024 neste domingo. A brasileira de 28 anos terminou na quarta colocação, melhor resultado do Brasil na canoagem slalom em Jogos Olímpicos, a 1s75 da medalha de bronze.
Ana Sátila ficou muito perto da primeira medalha do Brasil na canoagem slalom Crédito: Luiza Moraes/COB
A brasileira melhorou seu tempo da semifinal (102s23) e marcou 100s69, sem penalização, mas a terceira colocada, a britânica Kimberley Woods, completou o percurso em 98s94, também sem penalização.
O ouro ficou com a australiana Jessica Fox (96s08) e a prata para a polonesa Klaudia Zwolinska (97s53), que foi a penúltima a descer o percurso e tirou Ana Sátila do pódio no final da disputa.
Líder do ranking mundial, Jessica Fox havia sido apenas a oitava na semifinal, mas conseguiu uma descida quase perfeita na disputa por medalhas e completou o percurso sem falta em 96,08. Dona de quatro medalhas olímpicas, ela conquistou seu primeiro ouro no caiaque. Ela tinha três pódios no caiaque (uma prata e dois bronzes) e um na canoa (ouro).

Atleta do Botafogo, Ana Sátila tinha como melhor colocação olímpica o 10º lugar no C1 (canoa) nos Jogos de Tóquio, em 2021. Ela ainda disputa a prova do C1 em Paris, na quarta-feira, e tem chance de cumprir uma profecia da mãe, Márcia. "Desta vez a medalha com certeza vem. É a hora de ela colher os frutos que vem batalhando por 17 anos", afirmou a mãe, após a filha se classificar para a final deste domingo.

