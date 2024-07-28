  Olimpíadas
  Primeiro medalhista do Brasil em Paris, Willian Lima dedica prata ao filho
Prometeu e cumpriu

Primeiro medalhista do Brasil em Paris, Willian Lima dedica prata ao filho

Judoca havia prometido que colocaria uma medalha no pescoço do filho e vai poder realizar a promessa com o segundo lugar no judô na categoria até 66 kg
Redação de A Gazeta

28 jul 2024 às 16:25

William Lima ganhou a medalha de prata
William Lima conquistou a medalha de prata do judô, a primeira do Brasil em Paris Crédito: Wander Roberto/COB
Uma espera de quase um quarto de século se encerrou neste domingo, 28 de julho, com uma história linda construída à custa de muito suor por Willian Lima nos Jogos Olímpicos Paris-2024. O paulista, de 24 anos, tornou-se o primeiro judoca brasileiro masculino a atingir uma final olímpica desde Sydney-2000 e assegurou o primeiro pódio nacional na capital francesa.
Diante da mulher, Maju, e do filho, Dom, Willian caminhou luta a luta até alcançar a decisão do peso meio-leve (até 66kg) na Arena Champs de Mars, categoria repleta de história no judô nacional. 

"Eu fico muito feliz porque eu falei que eu ia chegar aqui, conquistar uma medalha, sair do pódio e colocar no pescoço do meu filho. Eu só estou pensando nisso agora, que eu quero sair do pódio e entregar a medalha para ele", disse Willian.

Veja Também

William Lima é prata e conquista a primeira medalha do Brasil em Paris

Bia Haddad derrota tenista francesa na estreia em Paris

Evandro e Arthur vencem primeiro jogo das Olimpíadas

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

