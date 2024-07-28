Primeiro medalhista do Brasil em Paris, Willian Lima dedica prata ao filho

Uma espera de quase um quarto de século se encerrou neste domingo, 28 de julho, com uma história linda construída à custa de muito suor por Willian Lima nos Jogos Olímpicos Paris-2024. O paulista, de 24 anos, tornou-se o primeiro judoca brasileiro masculino a atingir uma final olímpica desde Sydney-2000 e assegurou o primeiro pódio nacional na capital francesa.
Diante da mulher, Maju, e do filho, Dom, Willian caminhou luta a luta até alcançar a decisão do peso meio-leve (até 66kg) na Arena Champs de Mars, categoria repleta de história no judô nacional.
"Eu fico muito feliz porque eu falei que eu ia chegar aqui, conquistar uma medalha, sair do pódio e colocar no pescoço do meu filho. Eu só estou pensando nisso agora, que eu quero sair do pódio e entregar a medalha para ele", disse Willian.