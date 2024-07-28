Keno Marley vence e avança às quartas de final do boxe em Paris

Medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, Keno Marley estreou nos Jogos de Paris-2024 com vitória e classificação para as quartas de final da competição. O brasileiro derrotou o britânico Patrick James Brown na categoria até 92kg por pontos (4-1).
Keno começou muito bem com variedade de movimentos, precisão nos golpes e venceu o primeiro round por unanimidade. No segundo, seguiu confiante e quatro dos cinco juízes deram vitória para brasileiro.
No último round resolveu se fechar e a vitória foi unânime de Brown, mas na soma dos cartões de pontuação, Keno Marley garantiu a classificação para a próxima fase.
O pugilista retorna aos ringues na quinta-feira (1) para encarar o uzbeque Lazizbek Mullojonov.