Fifa inicia escolha de cidades-sede da Copa do Mundo Feminina 2027

Fifa inicia escolha das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina 2027 Crédito: Créditos: FIFA

A Fifa deu início ao processo para escolher as cidades-sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que será realizada no Brasil. Belém e Natal foram apresentadas na segunda-feira (2) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) junto às dez outras cidades candidatas para sediar a décima edição do torneio.

O seminário virtual contou com a participação de executivos da Fifa e autoridades das cidades candidatas, além do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

"A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 será um momento histórico não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul, e levará o futebol feminino de seleções ao mais alto nível", disse Rodrigues, que acrescentou que a colaboração dos governos e federações estaduais será crucial para a organização bem-sucedida da competição.

FIFA inicia escolha das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina 2027 Crédito: Créditos: FIFA

"Esse evento também é a melhor plataforma para promover transformações sociais no Brasil, deixando um legado duradouro e consistente para as mulheres e meninas da nossa sociedade."

A Fifa realizará um processo de escolha ao longo dos próximos meses para avaliar as cidades e estádios propostos como sede pela CBF. São necessários ao menos oito estádios para organizar o torneio. Serão avaliados os estádios, centros de treinamento, hotéis, redes de transporte, aspectos financeiros e possíveis locais para os FIFA Fan Festivals, assim como o compromisso dos candidatos com a sustentabilidade e o desenvolvimento do futebol feminino.

Entre os dias 25 de setembro e 11 de outubro, um grupo de especialistas da FIFA realizará uma visita de inspeção a cada um dos estádios e cidades candidatas a sede, seguida de outra série de inspeções nos centros de treinamento e nos hotéis das equipes, em novembro. A seguir, a FIFA elaborará um minucioso relatório de avaliação. O anúncio das sedes que receberão a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 está planejado para 2025.

FIFA inicia escolha das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina 2027 Crédito: Créditos: FIFA

"Realizaremos um processo claro e transparente para escolher os estádios e cidades-sede deste torneio, como uma continuidade da candidatura", disse a diretora executiva de Futebol Feminino da FIFA, Sarai Bareman. "A equipe da FIFA analisará os principais critérios descritos no contrato de organização, em conjunto com a documentação fornecida pelas 12 cidades candidatas a sede e as conclusões das visitas de inspeção. Nosso objetivo é escolher os estádios e cidades-sede mais adequados, equilibrando aspectos técnicos e financeiros com os objetivos de desenvolvimento do futebol feminino."

Abrindo o seminário, Bareman também falou sobre as oportunidades que organizar o torneio dará ao Brasil.

"Esse evento é muito mais do que um simples torneio para nós. Realmente representa uma oportunidade enorme de acelerar o desenvolvimento do futebol feminino mundialmente e também para vocês, para o seu país, o Brasil, as cidades-sede, e até as comunidades e os clubes envolvidos com o nosso esporte", disse. "Acredito que não existe um lugar melhor para acelerar o crescimento do futebol feminino do que o Brasil, que conhecemos como o país do futebol."

Bareman destacou que o torneio anterior, na Austrália e na Nova Zelândia, teve um impacto enorme, destacando o aumento do "número de mulheres e meninas que estão participando, jogando pela primeira vez, se tornando treinadoras e se envolvendo no futebol".

Os estádios e cidades candidatas são: