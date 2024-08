COB avalia positivamente resultados do Brasil em Paris e mira Los Angeles 2028

Comitê Olímpico do Brasil avalia de forma positiva o desempenho dos atletas brasileiros em Paris. Crédito: Wander Roberto/COB

A participação esportiva do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris está encerrada. Na 20ª colocação no quadro de medalhas até a manhã deste domingo (11), o Brasil conquistou 20 medalhas (3 ouros, 7 pratas e 20 bronzes), em 11 modalidades, e ainda viu 58 participantes disputarem uma medalha olímpica. Com base nesse desempenho, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) celebrou os resultados do time brasileiro em coletiva de imprensa realizada na Casa Brasil, em Paris.

"Os atletas do Brasil tiveram uma excelente participação nesses Jogos Olímpicos. Foram 20 medalhas conquistadas, número maior que esse só em Tóquio em 2021, quando foram 21 medalhas, apenas uma a mais. Vamos lembrar que foram dois ciclos olímpicos atípicos. O de Tóquio com cinco anos e aqui em Paris com três anos. E ainda assim conseguimos os melhores resultados da história do movimento olímpico brasileiro", afirmou Rogerio Sampaio, chefe da Missão Paris 2024 do Time Brasil.

O número de medalhas aumentou, mas os de conquistas douradas diminuíram em relação às últimas duas olimpíadas (Rio-2016 e Tóquio-2020). Fato que foi relativizado durante os discursos dos porta-vozes do Comitê Olímpico e com muitos apontamentos aos acasos do esporte que em alguns momentos acabam dificultando a vida dos atletas.

“A busca do Comitê Olímpico do Brasil é sempre pelo melhor resultado, quebrar recordes, buscar vitórias. E é isso que a gente vai continuar fazendo. Já tivemos Jogos Olímpicos que tivemos menos ouro, outros mais… Mas o trabalho continua o mesmo. E extremamente importante foi a alegria dos atletas, inspirando a nossa sociedade e a nossa juventude com os valores olímpicos. Isso também faz que a gente sinta que os objetivos foram alcançados”, pontuou Sampaio, deixando claro que todos os resultados serão analisados visando um melhor desempenho nos Jogos de Los Angeles 2028.

“Agora o momento é de começar a olhar para esses resultados de maneira individual. Entender o que deu certo, o que precisa ser melhorado, a criação de novas estratégias para que em Los Angeles a gente possa ter novamente uma grande participação”, finalizou.

