De olho em Los Angeles 2028, capixabas vivem experiência no taekwondo em Paris

O taekwondo já é um esporte consagrado nas olimpíadas. Entretanto, a categoria equipe mista da modalidade, que já está no calendário do Campeonato Mundial, agora busca entrar em definitivo no calendário olímpico. E para isso precisa do selo de aprovação do Comitê Olímpico Internacional (COI). Com esse objetivo, está sendo realizado em Paris um torneio de exibição da categoria, e dois atletas capixabas participaram da disputa na tarde desta quinta-feira (8), no Grand Palais.