Paulo André Camilo ficou fora do revezamento 4x100m por escolha técnica

Paulo André Camilo após a prova dos 100m rasos nas olimpíadas de Paris 2024. Crédito: Vitor Jubini

A equipe do revezamento 4x100m do Brasil disputou as eliminatórias nas Olimpíadas de Paris sem Paulo André Camilo na escalação. O atleta capixaba, que conquistou a vaga olímpica por sua classificação no ranking mundial, também garantiu vaga para esta prova, mas a comissão técnica decidiu escalar os outros corredores e não P.A por "escolha técnica", confirmou Claudio Castilho, chefe da delegação de atletismo brasileira nos Jogos Olímpicos.

Quando disputou a prova dos 100 metros rasos, no último sábado (3), Paulo André cravou o tempo de 10s46, muito acima dos seus melhores dias. Outro fator que prejudicou o desempenho do capixaba foi a lesão sofrida no Troféu Brasil de Atletismo, que fez P.A retornar às pistas há pouco mais de 15 dias. Por isso a comissão técnica decidiu por deixar Paulo André fora da disputa.

Escalado com Gabriel dos Santos, Felipe Bardi, Erik Cardoso e Renan Gallina, o Time Brasil terminou sua bateria no revezamento 4x100m na 7ª colocação, com o tempo de 38s73, o 15º tempo no geral entre 16 participantes. Visivelmente chateados com o resultado da prova, os atletas foram unânimes em dizer que deram o melhor e que participaram da prova os que estavam mais preparados.

"Eu queria frisar aqui, que independente de quem correu, de quem está aqui, a gente entrou pensando em dar o nosso melhor. A gente queria correr melhor do que isso. É um resultado que a gente não esperava. Eu sei que todos aqui têm capacidade de correr melhor. Somos uma geração de marcas mais rápidas e precisamos fazer ajustes. A gente vai trabalhar", declarou Felipe Bardi após a prova.

