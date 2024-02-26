No antigo e no novo! Vasco tem maiores públicos da história do Kleber Andrade

NVasco tem os maiores públicos da história do Kleber Andadrade Crédito: José A. Magnago/Arquivo/A Gazeta e Vitor Jubini/A Gazeta

A afirmação pode até causar revolta nos capixabas torcedores dos clubes rivais, mas uma coisa ninguém pode negar: o Gigante da Colina estava em campo nos jogos com os dois maiores públicos da história do Kleber Andrade, seja neste novo Klebão, reinaugurado em dezembro de 2014, seja no antigo estádio famoso pelo barranco que ficava ao lado da arquibancada e colaborava para reunir milhares de torcedores.

Conforme o borderô, documento oficial da partida liberado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), 21.255 torcedores acompanharam o triunfo vascaíno sobre o Voltaço no Klebão. O que faz do público, o maior da história do novo Kleber Andrade. Até então, a partida entre Flamengo x Internacional, válida pelo Campeonato Brasileiro 2016 era a detentora do maior público do estádio, com 21 mil presentes.

40 mil presentes em Rio Branco 1 x 0 Vasco

Rio Branco 1 x 0 Vasco no Kleber Andrade Crédito: Nestor Muller/Arquivo/A Gazeta

Se ter o maior público da história do novo Kleber Andrade é a novidade do momento, a paixão do torcedor capixaba pelo Vasco já vem de longa data. O maior número de torcedores em uma partida de futebol realizada no Espírito Santo também aconteceu em um jogo do time cruz-maltino.

No dia 21 de setembro de 1986, o Vasco veio até o Kleber Andrade e perdeu para o Rio Branco por 1 a 0 em jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse dia, de acordo com edição de A Gazeta de 22 de setembro de 1986, a partida registrou 32.308 pagantes, mas a matéria deixa bem claro que "havia pelo menos 40 mil pessoas no estádio alvinegro".

Arquivos & Anexos Rio Branco vence o Vasco em 21 de setembro de 1986 em jogo com público de 40 mil torcedores Partida válida pelo Campeonato Brasileiro tem o maior público da história do futebol capixaba Tamanho do arquivo: 2mb Baixar