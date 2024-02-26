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Festa Cruz-Maltina

No antigo e no novo! Vasco tem maiores públicos da história do Kleber Andrade

Em setembro de 1986, Rio Branco x Vasco pelo Brasileirão recebeu 40 mil torcedores no antigo Kleber Andrade. E neste sábado (24),  21.255 pessoas fizeram de Vasco x Volta Redonda o maior público da história do novo Klebão

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2024 às 12:22
No novo ou no antigo, Vasco tem os maiores públicos da história do Kleber Andadrade
NVasco tem os maiores públicos da história do Kleber Andadrade Crédito: José A. Magnago/Arquivo/A Gazeta e Vitor Jubini/A Gazeta
"Espírito Santo é, sempre foi e sempre será muito Vasco! Obrigado por todo apoio." Essa foi a mensagem que o Vasco postou em suas redes sociais logo após a vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, no sábado (24), no Kleber Andrade, em partida válida pela 10ª rodada da Taça Guanabara.
A afirmação pode até causar revolta nos capixabas torcedores dos clubes rivais, mas uma coisa ninguém pode negar: o Gigante da Colina estava em campo nos jogos com os dois maiores públicos da história do Kleber Andrade, seja neste novo Klebão, reinaugurado em dezembro de 2014, seja no antigo estádio famoso pelo barranco que ficava ao lado da arquibancada e colaborava para reunir milhares de torcedores. 
Conforme o borderô, documento oficial da partida liberado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), 21.255 torcedores acompanharam o triunfo vascaíno sobre o Voltaço no Klebão. O que faz do público, o maior da história do novo Kleber Andrade. Até então, a partida entre Flamengo x Internacional, válida pelo Campeonato Brasileiro 2016 era a detentora do maior público do estádio, com 21 mil presentes. 

40 mil presentes em Rio Branco 1 x 0 Vasco

Rio Branco 1 x 0 Vasco no Kleber Andrade
Rio Branco 1 x 0 Vasco no Kleber Andrade Crédito: Nestor Muller/Arquivo/A Gazeta
Se ter o maior público da história do novo Kleber Andrade é a novidade do momento, a paixão do torcedor capixaba pelo Vasco já vem de longa data. O maior número de torcedores em uma partida de futebol realizada no Espírito Santo também aconteceu em um jogo do time cruz-maltino. 
No dia 21 de setembro de 1986, o Vasco veio até o Kleber Andrade e perdeu para o Rio Branco por 1 a 0 em jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse dia, de acordo com edição de A Gazeta de 22 de setembro de 1986, a partida registrou 32.308 pagantes, mas a matéria deixa bem claro que "havia pelo menos 40 mil pessoas no estádio alvinegro". 

Arquivos & Anexos

Rio Branco vence o Vasco em 21 de setembro de 1986 em jogo com público de 40 mil torcedores

Partida válida pelo Campeonato Brasileiro tem o maior público da história do futebol capixaba
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A diferença para a partida contra o Volta Redonda, disputada no último sábado, em que praticamente todos os torciam para o Vasco, é que em 1986, o público também foi impulsionado pela torcida do Rio Branco, que compareceu em massa no estádio para acompanhar o time capa-preta na elite do futebol nacional.

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