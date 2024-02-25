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Entrevista

Carlos Germano sobre homenagem no Kleber Andrade: "Emocionante"

Ex-goleiro do Cruz-Maltino e da Seleção Brasileiro, o capixaba recebeu uma camisa com o seu nome das mãos de Léo Jardim antes da partida do Vasco contra o Volta Redonda

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 17:05

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

25 fev 2024 às 17:05
Carlos Germando foi homenageado pelo Vasco antes da partida contra o Volta Redonda no Kleber Andrade
Carlos Germando foi homenageado pelo Vasco antes da partida contra o Volta Redonda no Kleber Andrade Crédito: Leandro Amorim/Vasco
O Vasco voltou ao Espírito Santo após um ano e presenteou os mais de 20 mil torcedores presentes com uma vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda na tarde deste sábado (24). No entanto, uma figura importante da história do clube também foi presenteado no Kleber Andrade. 
Antes do início da partida, o ex-goleiro Carlos Germano recebeu uma camisa personalizada com o seu nome das mãos de Léo Jardim, atual goleiro do clube carioca. O capixaba é um dos ídolos do Cruz-Maltino ao estar presente no clube em uma fase de títulos, e chegou a disputar a Copa do Mundo de 1998 pela Seleção Brasileira. 
Em entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, o atual subsecretário de Esportes do Espírito Santo disse que ficou emocionado com a homenagem. "Foi muito importante e emocionante porque estou no meu Estado, antes do jogo eu recebi um telefonema dizendo que seria homenageado, fizeram uma camisa com meu nome e fui homenageado dentro do campo, foi bem bacana", afirmou. 
A partida, válida pela 10° rodada do Campeonato Carioca 2024, contou com um excelente público, que esgotou antecipadamente toda a carga de ingressos. Carlos Germano exaltou a festa da torcida e brincou: "O Kleber Andrade agora passa a ser de São Januário e do Vasco da Gama, porque a torcida quando vem, vem em peso e faz uma linda festa". 
O ex-goleiro ainda comentou sobre a vitória do Cruz-Maltino e a atuação da equipe. "Sabíamos que seria um jogo difícil, pois o Volta Redonda vem de mudanças no comando técnico, e quando isso acontece o pessoal que ficou no clube quer mostrar serviço. Eles estiveram bem postados na defesa, o Vasco teve uma certa dificuldade, mas a vitória veio em bom momento para no próximo jogo em São Januário passar de fase", analisou. 

Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica

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