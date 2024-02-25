"São doidos", brinca Emiliano Díaz sobre a torcida do Vasco no ES

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Vasco Crédito: Leandro Amorim/Vasco

Após a partida, o auxiliar-técnico do Vasco, Emiliano Díaz, concedeu entrevista coletiva, onde elogiou o comportamento da torcida vascaína. "O torcedor do Vasco é doido. É inacreditável o que fazem, cada vez que vamos em um lugar diferente do país é sempre o mesmo, vão ao aeroporto, ao hotel, são muito apaixonados. Viemos para o Vasco por isso, pois sabíamos que seria assim, e a verdade é que estamos vivendo uma experiência impressionante", afirmou.

Ele aproveitou para agradecer o apoio da torcida capixaba e lamentou pela atuação não ter sido do nível que gostaria. "Esse apoio arrepia cada vez que descemos do avião, do ônibus e vemos toda essa torcida. Queria agradecer (o apoio), porém hoje não podemos dar o espetáculo que pretendíamos, mas demos a vitória que é o mais importante".

Confronto na Copa do Brasil

Após a vitória sobre o Volta Redonda, o Vasco agora vira a chave e volta o foco para o confronto contra o Marcílio Dias fora de casa pela primeira fase da Copa do Brasil, neste terça-feira (27). Nesta fase, a decisão da vaga acontece em partida única, onde o visitante tem a vantagem do empate. No entanto, mesmo com a vantagem, algumas equipes ficam pelo caminho, como o Cruzeiro, que foi derrotado por 2 a 0 pelo Sousa-PB e está fora da competição.