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Impressionado

"São doidos", brinca Emiliano Díaz sobre a torcida do Vasco no ES

Auxiliar-técnico do Cruz-Maltino ficou surpreso positivamente com o comportamento dos torcedores capixabas durante a passagem do clube no Estado

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 17:00

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

25 fev 2024 às 17:00
Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Vasco
Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Vasco Crédito: Leandro Amorim/Vasco
Em mais uma visita ao Espírito Santo, o Vasco novamente mobilizou multidões. Foram mais de 20 mil torcedores presentes no Kleber Andrade na vitória sobre o Volta Redonda por 2 a 1 na tarde deste sábado (24). Além disso, vários vascaínos foram recepcionar o elenco na chegada ao hotel em Vitória na sexta-feira (23). 
Após a partida, o auxiliar-técnico do Vasco, Emiliano Díaz, concedeu entrevista coletiva, onde elogiou o comportamento da torcida vascaína. "O torcedor do Vasco é doido. É inacreditável o que fazem, cada vez que vamos em um lugar diferente do país é sempre o mesmo, vão ao aeroporto, ao hotel, são muito apaixonados. Viemos para o Vasco por isso, pois sabíamos que seria assim, e a verdade é que estamos vivendo uma experiência impressionante", afirmou. 
Ele aproveitou para agradecer o apoio da torcida capixaba e lamentou pela atuação não ter sido do nível que gostaria. "Esse apoio arrepia cada vez que descemos do avião, do ônibus e vemos toda essa torcida. Queria agradecer (o apoio), porém hoje não podemos dar o espetáculo que pretendíamos, mas demos a vitória que é o mais importante".

Confronto na Copa do Brasil

Após a vitória sobre o Volta Redonda, o Vasco agora vira a chave e volta o foco para o confronto contra o Marcílio Dias fora de casa pela primeira fase da Copa do Brasil, neste terça-feira (27). Nesta fase, a decisão da vaga acontece em partida única, onde o visitante tem a vantagem do empate. No entanto, mesmo com a vantagem, algumas equipes ficam pelo caminho, como o Cruzeiro, que foi derrotado por 2 a 0 pelo Sousa-PB e está fora da competição.
Por isso, Emiliano afirma que a equipe tem que entrar ligada desde o início da partida. "Sabemos da importância de jogar essa Copa tão importante e prestigiosa. O time sabe que se errar, vai para casa, então o alerta vai ser máximo e nesse tipo de jogo eu sei que o grupo responde, pois está acostumado a trabalhar com pressão. Temos que estar alerta porque não será um jogo fácil, mas acho que o time está preparado para isso", analisou. 

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