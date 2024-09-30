Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fim

Queda de Tite no Flamengo está ligada a convicções vazias e futebol engessado

A demissão de Tite é a combinação de seu desempenho ruim devido à falta de repertório, aliado à máquina de moer treinadores que é o time rubro-negro. Clube agora espera que seus jogadores corram por Filipe Luís

Públicado em 

30 set 2024 às 11:31
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Tite não resistiu a eliminação na Libertadores e às más atuações de sua equipe, e foi demitido do Flamengo
Tite não resistiu a eliminação na Libertadores e às más atuações de sua equipe, e foi demitido do Flamengo Crédito: Jorge Rodrigues/Agif
Hostilizado por milhares de torcedores no Maracanã na noite de domingo (29), mesmo após a vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR por 1 a 0, Tite foi demitido do comando técnico do time rubro-negro na manhã desta segunda-feira (30). Além do repúdio da torcida, pesaram contra o treinador as convicções em jogadores e estratégias que não trouxeram resultados, e a falta de repertório, mesmo com um elenco talentoso à disposição. 
Renomado e visto como solução para o Flamengo, Tite foi apresentado oficialmente como técnico do clube em outubro do ano passado. Desde então foram 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 65,7%. Os números frios nem são tão ruins assim. O início da temporada com o título carioca invicto e sofrendo apenas um gol foi uma grande ilusão. No momento em que o técnico foi mais exigido, ele não conseguiu apresentar soluções. 
A eliminação na Libertadores para o Peñarol foi um duro golpe na trajetória de Tite. Mas antes disso, o futebol apresentado em campo já incomodava. Com um ótimo elenco, turbinado em ano de eleições no clube, o treinador não conseguiu desenvolver diferentes formas de jogar. Manteve-se abraçado a uma proposta e se viu completamente perdido com as perdas de Everton Cebolinha, Pedro e Luis Araujo. 
É óbvio que o Flamengo sofreu com a quantidade de desfalques, mas ainda assim é capaz de ter escalações de dar inveja em quase todas as equipes do país. Decisões como apostar em Carlinhos no ataque em momentos decisivos, em Pulgar longe de seus melhores dias e no inoperante Varela tiraram boa parte da credibilidade do treinador nos jogos decisivos. 
Tite se despede do Flamengo da mesma forma que deixou a seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar: abraçado a apenas uma forma de jogar futebol e incapaz de encontrar soluções quando esse estilo não funciona. Muito pouco para o que se espera de Tite. 

Máquina de moer treinadores 

Tite tem seus vários defeitos e suas várias falhas que justificam a demissão. Entretanto, é impossível não destacar que ele estava em um ambiente de extrema pressão para treinadores, e que parece acreditar que nenhum profissional funciona. Desde a saída de Jorge Jesus em 2020, o Flamengo já demitiu oito técnicos, entre eles nomes renomados no cenário nacional como Dorival Júnior, Rogerio Ceni, Renato Gaúcho e Jorge Sampaoli. 
Esse número é muito alto para um time grande e a diferença de estilo dos nomes mostra que a diretoria não tem nenhum planejamento para o Flamengo. São escolhas de momento com a expectativa que tudo vai dar certo de forma mágica. Não é possível que só treinadores ruins passaram pelo Flamengo nesses últimos cinco anos. Algo no comando também está errado e precisa ser corrigido. 
Técnico do sub-20, Filipe Luís assume como interino. Uma cartada da diretoria com um nome que não tem rejeição e pode motivar o elenco. Uma aposta que queima etapas, mas que pode trazer resultado.

Veja Também

Kleber Andrade pode receber treino de seleções na Copa do Mundo Feminina 2027

COB avalia positivamente resultados do Brasil em Paris e mira Los Angeles 2028

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados