Conmebol não é efetiva no combate ao racismo e ainda lucra com a situação

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira se revoltou com a punição branda ao Cerro Porteño no caso de racismo Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

No último domingo (9), a entidade máxima do futebol na América do Sul informou que o clube paraguaio está proibido de receber torcedores em seu estádio nos jogos da Libertadores sub-20, terá que publicar uma campanha de conscientização contra o racismo nas redes sociais e pagar uma multa de 50 mil dólares (algo próximo de R$ 288 mil), o que faz a Conmebol ainda lucrar com o episódio.

As punições foram classificadas como “brandas e insuficientes” pelo Palmeiras, e “sem serventia” pela CBF. Neste cenário repetitivo de pouca combatividade ao racismo no futebol, Leila Pereira, presidente do clube alviverde, em entrevista à TNT Sports na noite desta segunda-feira (10), declarou que vai discutir com a CBF a possibilidade de desfiliação dos clubes brasileiros da Conmebol e um novo vínculo com a Concacaf, órgão que comanda o futebol na América do Norte e na América Central.

“Nós temos que tomar medidas firmes com relação à Conmebol. Porque não é possível. O Brasil representando 60% da receita da Conmebol, e os clubes brasileiros sendo tratados dessa forma. Eu vou lançar até uma ideia, uma reflexão para todos nós. Já que a Conmebol não consegue coibir esse tipo de crime. Como a Conmebol não consegue tratar os clubes brasileiros com o tamanho que os clubes brasileiros representam para a Conmebol, por que não pensar em nós nos filiarmos à Concacaf? Eu acho que só assim vão respeitar o futebol brasileiro."

O posicionamento de Leila Pereira e da CBF, mesmo com uma ótica empresarial em alguns argumentos, é motivado por mais um caso de racismo que está sendo tratado sem a devida seriedade. E isso pressiona a Conmebol a tomar medidas mais enérgicas e posicionamentos mais firmes com uma prática que é crime.