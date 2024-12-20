Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo comandante

Vasco aposta em Fábio Carille e escancara contradição da diretoria

Cruz-Maltino passou por nomes como Luis Castro, Pedro Caixinha, Antonio Oliveira, Paulo Pezzolano e Renato Gaúcho até chegar em Carille. Perfis completamente diferentes, o que mostra que a escolha foi ao modelo "vai com o que dá"

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 11:21

Filipe Souza

Colunista

Fábio Carille é o novo treinador do Vasco da Gama Crédito: Iavn Storti/Santos FC
Após ficar quase um mês sem técnico, o Vasco confirmou Fábio Carille como o novo treinador do clube para a temporada 2025. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube na noite desta quinta-feira (19), pouco antes das 23 horas. Um presente de Natal que a torcida não esperava e muito menos queria receber. 
A escolha por Fábio Carille mostra que pouquíssimos critérios foram observados na escolha de um treinador para o Gigante da Colina. Isso porque o clube sondou ou negociou com nomes com estilos completamente diferentes. Em nenhum momento foi traçado um perfil de treinador ou um estilo de jogo preferencial para a equipe. 
Com a participação ativa do presidente Pedrinho, o Vasco sondou Luis Castro, e chegou a abrir negociações com Pedro Caixinha, Paulo Pezzolano e Antônio Oliveira, mas sem qualquer avanço. O único nome antes de Carille que chegou a ficar bem perto do clube carioca foi Renato Gaúcho, seduzido pelo projeto, mas insatisfeito com a proposta salarial que girou perto dos R$ 750 mil. 
Nessa busca, o Vasco flertou com quase todos os estilos de jogo possíveis. Luis Castro gosta de posse de bola e criação, Renato Gaúcho sempre monta times ofensivos independente dos elencos que comanda, mas no fim, o clube fechou com Carille, que praticamente joga por uma bola. A justificativa para a escolha do treinador é a solidez defensiva, algo com que o clube sofreu nos últimos anos. Mas onde estava essa prioridade quando negociou com os outros nomes? 
Em seu último trabalho, Carille foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com o Santos, e garantiu consequentemente o retorno do Peixe à elite do futebol no país. Ainda assim o treinador foi demitido antes do fim da competição. Com um futebol muito questionável dentro de campo, a diretoria santista entendeu que Carille não seria suficiente para o time na Série A, em 2025. Mas o Vasco acredita que o treinador pode cumprir os objetivos do clube. Uma decisão no mínimo arriscada. 
Novo técnico, situação indefinida do clube que procura um comprador para a SAF e a incerteza do futuro. O início de 2025 promete fortes emoções para o Vasco.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados