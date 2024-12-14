Série de Ayrton Senna na Netflix cita bisavô do piloto que viveu no ES

Um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Ayrton Senna tem algumas raízes que passam pelo Espírito Santo em sua genealogia Crédito: Acervo Pessoal

Minissérie lançada há pouco menos de 15 dias na Netflix, "Senna" traz a vida história do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna. Com conteúdo híbrido entre fato e ficcão, a produção está entre as mais assistidas no momento na plataforma de streaming e segue arrebatando fãs pelo mundo. E uma das curiosidades da série é uma citação à Luigi Sena, bisavô do piloto que chegou ao Brasil em 1893 e se estabeleceu no Espírito Santo , mais precisamente em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul

No segundo episódio, a minissérie traz o momento em que Senna precisou dirigir por 15 horas entre a Inglaterra e a Itália para encontrar os engenheiros responsáveis pelo motor de seu carro e pedir um ajuste que seria decisivo para a última prova da Fórmula 3 na temporada de 1983. Sacrifício que viria se tornar necessário para a conquista do título.

No diálogo, o engenheiro percebe que o piloto brasileiro fala italiano muito bem e questiona se ele tinha sangue italiano em suas veias. "Meu bisavô era italiano, o Luigi. Quando chegou ao Brasil virou Luiz, Luiz Sena", declarou o ator Gabriel Leone, responsável por interpretar Senna na minissérie, aos 14 minutos do episódio. E é justamente aí que o Espírito Santo acaba entrando indiretamente na história.

Série sobre Ayrton Senna chega à Netflix em novembro Crédito: Netflix/Divulgação

A genealogia de Ayrton Senna, que foi publicada na publicada pela Revista Insieme com base na pesquisa de Daniel Taddone, Isis Laguardia, Anna Buzolin, Lucas R. Guimarães Brito e Danilo Villani, mostra Luigi Sena e Giovanna Maria Magro como bisavós do piloto. E de acordo com dados do Arquivo Público do Espírito Santo, Luigi, que nasceu em Siculiana, na região da Sicília, e Giovanna chegaram ao Brasil pelo Espírito Santo. Luigi desembarcou em Cachoeiro de Itapemirim no dia 20 de março de 1893, e Giovanna chegou a Vitória, em novembro de 1894. Eles se casaram no município de Castelo no dia 13 de dezembro de 1896, tiveram um filho capixaba e depois se instalaram em São Paulo.

Diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto relata o contexto da vinda dos bisavós de Senna ao Estado. “A chegada dos bisavós de Senna ao Espírito Santo ocorreu em um período em que se verificava o maior fluxo de entrada de camponeses italianos no Estado para ocupar lotes agrícolas e atender às demandas de mão de obra nas fazendas de café”, pontuou.

Os bisavós de Senna se encontraram com familiares que estavam estabelecidos na região entre Castelo e Muniz Freire. Já morava nesta localidade Angelo Rafaelle di Sena, que vivia com sua esposa Antonia Alessio e seus filhos. Um desses filhos, Nicolò, é o bisavô do advogado Fabricio Sena, que mora atualmente em Castelo.

Poço de curiosidades e com uma influência muito forte da colônia italiana, o Espírito Santo não podia ficar de fora da história de um dos maiores pilotos da história.