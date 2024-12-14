Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
História

Série de Ayrton Senna na Netflix cita bisavô do piloto que viveu no ES

Conhece essa história? Luigi Sena desembarcou em Cachoeiro de Itapemirim no dia 20 de março de 1893, e até hoje alguns familiares vivem em Castelo

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 23:00

Públicado em 

13 dez 2024 às 23:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Ayrton Senna tem algumas raízes capixabas em sua genealogia
Um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Ayrton Senna tem algumas raízes que passam pelo Espírito Santo em sua genealogia Crédito: Acervo Pessoal
Minissérie lançada há pouco menos de 15 dias na Netflix, "Senna" traz a vida história do tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna. Com conteúdo híbrido entre fato e ficcão, a produção está entre as mais assistidas no momento na plataforma de streaming e segue arrebatando fãs pelo mundo. E uma das curiosidades da série é uma citação à Luigi Sena, bisavô do piloto que chegou ao Brasil em 1893 e se estabeleceu no Espírito Santo, mais precisamente em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul.  
No segundo episódio, a minissérie traz o momento em que Senna precisou dirigir por 15 horas entre a Inglaterra e a Itália para encontrar os engenheiros responsáveis pelo motor de seu carro e pedir um ajuste que seria decisivo para a última prova da Fórmula 3 na temporada de 1983. Sacrifício que viria se tornar necessário para a conquista do título.
No diálogo, o engenheiro percebe que o piloto brasileiro fala italiano muito bem e questiona se ele tinha sangue italiano em suas veias. "Meu bisavô era italiano, o Luigi. Quando chegou ao Brasil virou Luiz, Luiz Sena", declarou o ator Gabriel Leone, responsável por interpretar Senna na minissérie, aos 14 minutos do episódio. E é justamente aí que o Espírito Santo acaba entrando indiretamente na história. 
Série sobre Ayrton Senna chega à Netflix em novembro
Série sobre Ayrton Senna chega à Netflix em novembro Crédito: Netflix/Divulgação
A genealogia de Ayrton Senna, que foi publicada na publicada pela Revista Insieme com base na pesquisa de Daniel Taddone, Isis Laguardia, Anna Buzolin, Lucas R. Guimarães Brito e Danilo Villani, mostra Luigi Sena e Giovanna Maria Magro como bisavós do piloto. E de acordo com dados do Arquivo Público do Espírito Santo, Luigi, que nasceu em Siculiana, na região da Sicília, e Giovanna chegaram ao Brasil pelo Espírito Santo. Luigi desembarcou em Cachoeiro de Itapemirim no dia 20 de março de 1893, e Giovanna chegou a Vitória, em novembro de 1894. Eles se casaram no município de Castelo no dia 13 de dezembro de 1896, tiveram um filho capixaba e depois se instalaram em São Paulo. 
Diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto relata o contexto da vinda dos bisavós de Senna ao Estado. “A chegada dos bisavós de Senna ao Espírito Santo ocorreu em um período em que se verificava o maior fluxo de entrada de camponeses italianos no Estado para ocupar lotes agrícolas e atender às demandas de mão de obra nas fazendas de café”, pontuou. 
Os bisavós de Senna se encontraram com familiares que estavam estabelecidos na região entre Castelo e Muniz Freire. Já morava nesta localidade Angelo Rafaelle di Sena, que vivia com sua esposa Antonia Alessio e seus filhos. Um desses filhos, Nicolò, é o bisavô do advogado Fabricio Sena, que mora atualmente em Castelo.  
Poço de curiosidades e com uma influência muito forte da colônia italiana, o Espírito Santo não podia ficar de fora da história de um dos maiores pilotos da história. 

Documentos registram a passagem dos bisavós de Ayrton Senna pelo Espírito Santo

Veja Também

"Inalcançável", diz autor de biografia sobre Ayrton Senna

Ídolo da F1, Ayrton Senna é declarado patrono do esporte brasileiro

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

espírito santo Fórmula 1 Ayrton Senna
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados