"Inalcançável", diz autor de biografia sobre Ayrton Senna

Ela antecede a minha carreira como jornalista. Me formei em jornalismo, nunca fui de nenhuma editoria de esportes, sempre trabalhei com assuntos gerais, mas sempre gostei muito de Fórmula 1, desde os tempos do Emerson (Fittipaldi), do Nelson (Piquet) e também do Senna, então fui um privilegiado em ver uma geração que teve essa “tempestade brasileira” na categoria, que teve oito títulos em duas décadas. Sempre que a Fórmula 1 chegava ao Brasil eu me candidatava ou era convidado para cobrir, isso aconteceu no Jornal do Brasil e na TV Globo, onde eu dirigi todas as edições do Globo Repórter feitas sobre o Ayrton. A de 88, no título dele, uma em 90, a edição do enterro dele e depois fiz séries sobre ele aos 10 e 20 anos da morte dele.