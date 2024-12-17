Melhor do mundo! Vinicius Júnior está no lugar em que merece estar

Vinicius Jr foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio Fifa The Best Crédito: Daniela Porcelli/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress

A premiação de Vini Jr é incontestável. Na temporada ele acumulou os títulos da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol, marcou 24 gols e anotou 11 assistências em 39 partidas. Balançou a rede nos jogos decisivos e foi fundamental para o desempenho do Real Madrid. A trajetória do atacante brasileiro foi irrepreensível entre 2023 e 2024, e sua conquista está recheada de méritos.

Desde Kaká em 2007, nenhum jogador do Brasil conquistava o prêmio de melhor do mundo, o que fala muito sobre o momento do futebol brasileiro. Mas Vini recoloca o país no topo da premiação da melhor forma possível: com um futebol ousado, cheio de dribles, com gols, com brasilidade... do jeito que o esporte sempre encantou.

Vini Jr hoje entende o seu tamanho, a sua representatividade e sabe a realidade de tantos que ele representa. Em seu discurso na cerimônia, ele lembrou suas origens e destacou a importância desta conquista.

"Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto do crime. Poder chegar é muito importante para mim. Estou fazendo por muitas crianças que acham impossível, mas que podem chegar até aqui. Agradecer à minha família, que deixou de viver o sonho deles para viver por mim. Agora ao meu time, os que me fizeram chegar até aqui. Quero seguir por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, que me viu nos campos, nas ruas. Não poderia chegar aqui sem o Flamengo".