Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No topo

Melhor do mundo! Vinicius Júnior está no lugar em que merece estar

Atacante brasileiro foi campeão da Liga dos Campeões, campeão espanhol, marcou 24 gols e anotou 11 assistências em 39 partidas. Sua premiação é incontestável

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 16:00

Públicado em 

17 dez 2024 às 16:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Vinicius Jr foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio Fifa The Best
Vinicius Jr foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio Fifa The Best Crédito: Daniela Porcelli/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress
O melhor do mundo.  Sim, Vinicius Jr está no topo do mundo do futebol. O atacante brasileiro recebeu na tarde desta terça-feira (17), em Doha, no Catar, o prêmio Fifa The Best, oferecido ao melhor atleta da temporada 2023/2024 pela entidade máxima do futebol mundial. Justiça feita ao Ballon D"Or, da  France Football, que condecorou o espanhol Rodri como o melhor do mundo em uma premiação que, apesar de também apontar quem se destaca, tem um caráter de privilegiar o atleta europeu e nesse caso em específico silenciar uma voz potente na luta contra o racismo, algo que incomoda muito no Velho Continente. 
A premiação de Vini Jr é incontestável. Na temporada ele acumulou os títulos da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol, marcou 24 gols e anotou 11 assistências em 39 partidas. Balançou a rede nos jogos decisivos e foi fundamental para o desempenho do Real Madrid. A trajetória do atacante brasileiro foi irrepreensível entre 2023 e 2024, e sua conquista está recheada de méritos. 
Desde Kaká em 2007, nenhum jogador do Brasil conquistava o prêmio de melhor do mundo, o que fala muito sobre o momento do futebol brasileiro. Mas Vini recoloca o país no topo da premiação da melhor forma possível: com um futebol ousado, cheio de dribles, com gols, com brasilidade... do jeito que o esporte sempre encantou. 
Vini Jr hoje entende o seu tamanho, a sua representatividade e sabe a realidade de tantos que ele representa. Em seu discurso na cerimônia, ele lembrou suas origens e destacou a importância desta conquista. 
"Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto do crime. Poder chegar é muito importante para mim. Estou fazendo por muitas crianças que acham impossível, mas que podem chegar até aqui. Agradecer à minha família, que deixou de viver o sonho deles para viver por mim. Agora ao meu time, os que me fizeram chegar até aqui. Quero seguir por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, que me viu nos campos, nas ruas. Não poderia chegar aqui sem o Flamengo". 
Vale destacar que Vinicius tem apenas 24 anos. De acordo com o especialistas ainda nem alcançou o ápice da performance de um atleta, que geralmente está entre os 27 e 30 anos. O segundo brasileiro mais novo a obter essa premiação em uma lista que tem Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Kaká. Ou seja, Vini pode sonhar com o prêmio mais algumas vezes em sua carreira. Potencial não falta. 

Veja Também

Série de Ayrton Senna na Netflix cita bisavô do piloto que viveu no ES

Título do Brasileirão consolida temporada histórica do Botafogo

Caminhos dos times brasileiros no Mundial de Clubes tem boas possibilidades

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Futebol Vinicius Junior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De volta ao lápis e papel: por que as escolas da Suécia estão reduzindo o ensino digital
Imagem de destaque
Oito crianças morrem em tiroteio na Louisiana, segundo a polícia; o que se sabe
Ana Paula Renault e Milena reforçam a fama de Sagitário e Peixes no jogo (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Milena questiona 'coração partido' e discute com Ana Paula no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados