Melhor do mundo! Vinicius Júnior está no lugar em que merece estar

O melhor do mundo. Sim, Vinicius Jr está no topo do mundo do futebol. O atacante brasileiro recebeu na tarde desta terça-feira (17), em Doha, no Catar, o prêmio Fifa The Best
, oferecido ao melhor atleta da temporada 2023/2024 pela entidade máxima do futebol mundial. Justiça feita ao Ballon D"Or, da France Football, que condecorou o espanhol Rodri como o melhor do mundo
em uma premiação que, apesar de também apontar quem se destaca, tem um caráter de privilegiar o atleta europeu e nesse caso em específico silenciar uma voz potente na luta contra o racismo, algo que incomoda muito no Velho Continente.
A premiação de Vini Jr é incontestável. Na temporada ele acumulou os títulos da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol, marcou 24 gols e anotou 11 assistências em 39 partidas. Balançou a rede nos jogos decisivos e foi fundamental para o desempenho do Real Madrid. A trajetória do atacante brasileiro foi irrepreensível entre 2023 e 2024, e sua conquista está recheada de méritos.
Desde Kaká em 2007, nenhum jogador do Brasil conquistava o prêmio de melhor do mundo, o que fala muito sobre o momento do futebol brasileiro. Mas Vini recoloca o país no topo da premiação da melhor forma possível: com um futebol ousado, cheio de dribles, com gols, com brasilidade... do jeito que o esporte sempre encantou.
Vini Jr hoje entende o seu tamanho, a sua representatividade e sabe a realidade de tantos que ele representa. Em seu discurso na cerimônia, ele lembrou suas origens e destacou a importância desta conquista.
"Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto do crime. Poder chegar é muito importante para mim. Estou fazendo por muitas crianças que acham impossível, mas que podem chegar até aqui. Agradecer à minha família, que deixou de viver o sonho deles para viver por mim. Agora ao meu time, os que me fizeram chegar até aqui. Quero seguir por muito tempo jogando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo. Não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, que me viu nos campos, nas ruas. Não poderia chegar aqui sem o Flamengo".
Vale destacar que Vinicius tem apenas 24 anos. De acordo com o especialistas ainda nem alcançou o ápice da performance de um atleta, que geralmente está entre os 27 e 30 anos. O segundo brasileiro mais novo a obter essa premiação em uma lista que tem Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Kaká. Ou seja, Vini pode sonhar com o prêmio mais algumas vezes em sua carreira. Potencial não falta.