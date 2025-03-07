Jogador do Palmeiras é vítima de racismo, chora em campo e cobra Conmebol

Luighi chora e pede providências da Conmebol após caso de racismo em Cerro Porteño x Palmeiras Crédito: Reprodução

O atacante Luighi, de 18 anos, demonstrou toda sua indignação após ser vítima de racismo durante uma partida do Palmeiras, na Copa Libertadores Sub-20, nesta quinta-feira, contra o Cerro Porteño, no Paraguai. O jogador foi alvo de cusparadas dos torcedores no Estádio Gunther Vogel, na região metropolitana de Assunção, e disse ter sido chamado de macaco. Pelas imagens da transmissão da TV, foi possível ver um homem com uma criança no colo imitando o animal, provocando os brasileiros.

Ao final do jogo, Luighi chorou e deu uma entrevista comovente para a Conmebol TV. "É sério isso? Fizeram racismo comigo. Até quando? O que fizeram comigo foi crime. Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Você não ia perguntar sobre isso, né? Fizeram um crime comigo. Aqui é formação, a gente tá aprendendo aqui." Os atos racistas se iniciaram após o Palmeiras fazer 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, por volta dos 35 minutos do segundo tempo. Apesar dos atletas do time brasileiro terem mostrado ao árbitro da partida o que estava ocorrendo na arquibancada, o jogo continuou normalmente até o final e a equipe alviverde venceu por 3 a 0.