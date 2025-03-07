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Racismo no futebol

Jogador do Palmeiras é vítima de racismo, chora em campo e cobra Conmebol

Luighi, de 18 anos, demonstrou sua indignação após ser vítima de racismo durante uma partida na Copa Libertadores Sub-20

Publicado em 07 de Março de 2025 às 01:04

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 mar 2025 às 01:04
Luighi chora e pede providências da Conmebol após caso de racismo em Cerro Porteño x Palmeiras
Luighi chora e pede providências da Conmebol após caso de racismo em Cerro Porteño x Palmeiras Crédito: Reprodução
O atacante Luighi, de 18 anos, demonstrou toda sua indignação após ser vítima de racismo durante uma partida do Palmeiras, na Copa Libertadores Sub-20, nesta quinta-feira, contra o Cerro Porteño, no Paraguai. O jogador foi alvo de cusparadas dos torcedores no Estádio Gunther Vogel, na região metropolitana de Assunção, e disse ter sido chamado de macaco. Pelas imagens da transmissão da TV, foi possível ver um homem com uma criança no colo imitando o animal, provocando os brasileiros.
Ao final do jogo, Luighi chorou e deu uma entrevista comovente para a Conmebol TV. "É sério isso? Fizeram racismo comigo. Até quando? O que fizeram comigo foi crime. Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Você não ia perguntar sobre isso, né? Fizeram um crime comigo. Aqui é formação, a gente tá aprendendo aqui." Os atos racistas se iniciaram após o Palmeiras fazer 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, por volta dos 35 minutos do segundo tempo. Apesar dos atletas do time brasileiro terem mostrado ao árbitro da partida o que estava ocorrendo na arquibancada, o jogo continuou normalmente até o final e a equipe alviverde venceu por 3 a 0.
O Palmeiras se manifestou em nota oficial: "É inadmissível que, mais uma vez, um clube brasileiro tenha de lamentar um ato criminoso de racismo ocorrido em jogos válidos por competições da CONMEBOL. A Sociedade Esportiva Palmeiras presta toda solidariedade aos atletas do clube que estão disputando a Libertadores Sub-20 no Paraguai e comunica que irá até as últimas instâncias para que todos os envolvidos em mais esse episódio repugnante de discriminação sejam devidamente punidos. Racismo é crime! E a impunidade é cúmplice dos covardes! As suas lágrimas, Luighi, são nossas! A Família Palmeiras tem orgulho de você!"

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