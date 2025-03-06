Após 505 dias, Neymar volta à seleção com missão de aplacar crise em campo

505 dias após sofrer uma grave lesão que o deixou fora de ação por mais de um ano, Neymar está oficialmente de volta à seleção brasileira.

Neymar sofreu lesão grave e está de volta a seleção Crédito: REUTERS/Andres Cuenca

O anúncio do retorno do atleta do Santos à formação nacional foi feita na manhã desta quinta-feira (6) pelo técnico Dorival Júnior na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.

O treinador convocou 23 jogadores para as partidas contra a Colômbia, em Brasília, e a Argentina, em Buenos Aires, nos dias 20 e 25 de março, respectivamente. Os jogos são válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil ocupa atualmente a quinta posição na classificatória sul-americana, com 18 pontos -os seis primeiros garantem vaga direta ao Mundial. A Argentina de Lionel Messi lidera, com 25 pontos, enquanto a Colômbia é a quarta colocada, com 19 pontos.

A última vez em que Neymar atuou pela seleção foi no dia 17 de outubro de 2023, quando sofreu a lesão mais grave da carreira: as rupturas no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo, em jogada no fim do primeiro tempo na derrota por 2 a 0 para o Uruguai pelas Eliminatórias, em Montevidéu.

Na época, a equipe ainda era dirigida pelo técnico Fernando Diniz. Sem poder contar com seu principal jogador, a seleção ainda sofreria mais duas derrotas no fim de 2023, justamente para Colômbia e Argentina, o que acabou resultando na demissão de Diniz.

Dorival Júnior assumiu no início de 2024 com a missão de encerrar a má fase do antecessor e chegou a ter um início promissor, com vitória contra a Inglaterra em Wembley e empate com a Espanha no Santiago Bernabéu.

Na sequência, no entanto, a equipe não conseguiu engrenar e encontrou dificuldades para apresentar um desempenho consistente dentro de campo, sem que Vinicius Junior e Rodrygo conseguissem assumir o posto de protagonistas no ataque deixado vago por Neymar.

A formação acabou eliminada precocemente pelo Uruguai nas quartas de final da Copa América, e ainda amargaria resultados decepcionantes pelas Eliminatórias, com derrota para o Paraguai e empate com a Venezuela.

Com questionamentos ao trabalho de Dorival Júnior ao fim de uma temporada irregular, Neymar desponta em 2025 como a grande esperança para que o Brasil volte a apresentar um desempenho melhor dentro das quatro linhas e assegure, assim, sua vaga na Copa do ano que vem.