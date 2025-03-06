Corinthians leva 3 do Barcelona-EQU e revê fantasma da pré-Libertadores

Barcelona-EQU dominou e puniu os erros defensivos do Corinthians, na vitória por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Monumental de Guayaquil. A equipe equatoriana levará uma larga vantagem para a partida de volta da 3ª fase da pré-Libertadores.

Janner Corozo (duas vezes) e Rivero comandaram a vitória do Barcelona. O primeiro gol saiu após João Pedro Tchoca cometer pênalti infantil.

Corinthians levou 3 do Barcelona-EQU na pré-Libertadores Crédito: Instagram/barcelonasc

Corinthians e Barcelona SC fazem o confronto de volta no dia 12 de março, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília).

Antes disso, o clube alvinegro ainda terá a disputa das quartas de final do Paulistão contra o Santos, também em casa, no próximo domingo. A bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo do Corinthians foi sofrível, com quase nenhum poder ofensivo e muitos erros no meio de campo. Garro não conseguiu imprimir ritmo ao time, pecou nos passes e desperdiçou a melhor chance da primeira etapa, num contra-ataque. Memphis também esteve apagado e praticamente não tocou na bola durante os 45 minutos iniciais da partida. Pela pouca criação, Yuri Alberto ficou rendido. O atacante até recuou em certos momentos para buscar o jogo, mas foi muito marcado. A equipe alvinegra não deu nenhum chute a gol.

Enquanto isso, o Barcelona dominou as ações e o campo de ataque. Os 'canários' fizeram ao menos três finalizações perigosas em menos de 30 minutos. Corozo e Oyola rabiscaram muito na área dos adversários e aproveitaram os rebotes da defesa alvinegra para assustar Hugo Souza. O jogo seguiu perigoso até os 43 minutos, quando Carabali sofreu pênalti. Tchoca foi juvenil no momento e não antecipou o lance. Na cobrança, Corozo bateu com tranquilidade e Hugo nem saiu na foto.