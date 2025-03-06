Com Neymar, Seleção Brasileira está definida para encarar Colômbia e Argentina

Neymar está de volta à Seleção Brasileira depois de um ano e meio Crédito: Vitor Silva/CBF

Neymar está de volta à Seleção Brasileira. Depois de um ano e meio afastado da amarelinha, o craque do Santos foi confirmado na lista dos 23 jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior, na manhã desta quinta-feira (6), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Os atletas se apresentam à Seleção em Brasília, no dia 17 de março. O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 20 de março, no Mané Garrincha, e depois embarca para Buenos Aires, onde enfrentará a Argentina no dia 25 de março, no Monumental de Nuñez. Para esses dois jogos, que prometem ser difíceis, Dorival fez poucas apostas e vai praticamente com os principais nomes do país no futebol mundial. Confira a lista.

Convocação da Seleção Brasileira





Goleiros





Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Bento (Al-Nassr)





Defensores





Danilo (Flamengo)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Murillo (Nottingham Forest)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)





Meio-campistas





André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Joelinton (Newcastle)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Santos)





Atacantes





Estevão (Palmeiras)

João Pedro (Brighton)

Raphinha (Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Junior (Real Madrid)