Com Neymar, Seleção Brasileira está definida para encarar Colômbia e Argentina

Neymar está de volta à Seleção Brasileira. Depois de um ano e meio afastado da amarelinha, o craque do Santos foi confirmado na lista dos 23 jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior, na manhã desta quinta-feira (6), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Os atletas se apresentam à Seleção em Brasília, no dia 17 de março. O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 20 de março, no Mané Garrincha, e depois embarca para Buenos Aires, onde enfrentará a Argentina no dia 25 de março, no Monumental de Nuñez. Para esses dois jogos, que prometem ser difíceis, Dorival fez poucas apostas e vai praticamente com os principais nomes do país no futebol mundial. Confira a lista.
- Convocação da Seleção Brasileira
- Goleiros
- Alisson (Liverpool)
- Ederson (Manchester City)
- Bento (Al-Nassr)
- Defensores
- Danilo (Flamengo)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Guilherme Arana (Atlético-MG)
- Léo Ortiz (Flamengo)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Murillo (Nottingham Forest)
- Vanderson (Monaco)
- Wesley (Flamengo)
- Meio-campistas
- André (Wolverhampton)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Gerson (Flamengo)
- Joelinton (Newcastle)
- Matheus Cunha (Wolverhampton)
- Neymar (Santos)
- Atacantes
- Estevão (Palmeiras)
- João Pedro (Brighton)
- Raphinha (Barcelona)
- Rodrygo (Real Madrid)
- Savinho (Manchester City)
- Vinicius Junior (Real Madrid)
Entre as principais novidades estão o lateral Wesley, do Flamengo, o meia-atacante Matheus Cunha e o atacante João Pedro. Os demais jogadores, em sua maioria, são homens de confiança do técnico Dorival Júnior, entre eles, o atacante capixaba Savinho, que vem se destacando no Manchester City.