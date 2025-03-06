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Convocação

Com Neymar, Seleção Brasileira está definida para encarar Colômbia e Argentina

Após um ano e meio longe de vestir a amarelinha, craque do Santos é a grande aposta para o Brasil voltar a vencer

Publicado em 06 de Março de 2025 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2025 às 11:46
Neymar está de volta à Seleção Brasileira depois de um ano e meio
Neymar está de volta à Seleção Brasileira depois de um ano e meio Crédito: Vitor Silva/CBF
Neymar está de volta à Seleção Brasileira. Depois de um ano e meio afastado da amarelinha, o craque do Santos foi confirmado na lista dos 23 jogadores convocados pelo técnico Dorival Júnior, na manhã desta quinta-feira (6), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 
Os atletas se apresentam à Seleção em Brasília, no dia 17 de março. O Brasil enfrenta a Colômbia no dia 20 de março, no Mané Garrincha, e depois embarca para Buenos Aires, onde enfrentará a Argentina no dia 25 de março, no Monumental de Nuñez. Para esses dois jogos, que prometem ser difíceis, Dorival fez poucas apostas e vai praticamente com os principais nomes do país no futebol mundial. Confira a lista. 
  • Convocação da Seleção Brasileira 

  • Goleiros 

  • Alisson (Liverpool) 
  • Ederson (Manchester City) 
  • Bento (Al-Nassr) 

  • Defensores 

  • Danilo (Flamengo)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal) 
  • Guilherme Arana (Atlético-MG) 
  • Léo Ortiz (Flamengo) 
  • Marquinhos (Paris Saint-Germain) 
  • Murillo (Nottingham Forest) 
  • Vanderson (Monaco) 
  • Wesley (Flamengo) 

  • Meio-campistas 

  • André (Wolverhampton) 
  • Bruno Guimarães (Newcastle) 
  • Gerson (Flamengo) 
  • Joelinton (Newcastle) 
  • Matheus Cunha (Wolverhampton) 
  • Neymar (Santos) 

  • Atacantes 

  • Estevão (Palmeiras) 
  • João Pedro (Brighton) 
  • Raphinha (Barcelona) 
  • Rodrygo (Real Madrid) 
  • Savinho (Manchester City) 
  • Vinicius Junior (Real Madrid)
Entre as principais novidades estão o lateral Wesley, do Flamengo, o meia-atacante Matheus Cunha e o atacante João Pedro. Os demais jogadores, em sua maioria, são homens de confiança do técnico Dorival Júnior, entre eles, o atacante capixaba Savinho, que vem se destacando no Manchester City.

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