Vasco vence o Nova Iguaçu e se classifica à 3ª fase da Copa do Brasil

O Vasco da Gama está classificado para a 3ª fase da Copa do Brasil. O Gigante da Colina superou o Nova Iguaçu por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (5), no tapetinho do Nilton Santos, em noite inspirada de Coutinho, que marcou dois gols, e conduziu a equipe à vitória.
Com o resultado, o Vasco assegurou mais R$ 2,3 milhões para os cofres do clube, e agora espera sorteio para descobrir o adversário da próxima fase, que vai contar com os clubes que disputam a Libertadores e os campeões da Copa do Nordeste, da Copa Verde e da última edição da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Jogo
Vindo de derrota para o Flamengo no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca, a postura do elenco do Vasco para o jogo decisivo da Copa do Brasil era uma incógnita, mas logo no início o time comandado por Fábio Carille mostrou que não estava abatido. Aos dez minutos, o meia-atacante português Nuno Moreira deu belo passe para Rayan, que saiu cara a cara com o goleiro e bateu com categoria para abrir o placar.
Aos 20 minutos, Vegetti foi derrubado na área: pênalti. Philippe Coutinho cobrou no canto direito para fazer 2 a 0. E aos 38 minutos, o mesmo Coutinho assinou uma pintura no Nilton Santos. Acertou uma linda chapada no ângulo, sem chances para o goleiro Lucas: 3 a 0 Vasco.
No segundo tempo, Carille aproveitou o placar elástico para fazer muitas substituições e descansar seus principais jogadores para o jogo de volta da semifinal do Carioca contra o Flamengo. Com tranquilidade, o time conseguiu manter a posse de bola, não tomar sustos e carimbar o resultado positivo.