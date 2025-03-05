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Moral alta

Júlio César aposta em Gerson como destaque do Mundial

Ex-goleiro analisou ainda o grupo do Rubro-Negro na competição: "É uma chave complicada"

Publicado em 05 de Março de 2025 às 11:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2025 às 11:06
O ex-goleiro Júlio César vê Gerson com potencial para ser um grande destaque do Super Mundial de Clubes da Fifa neste ano.
Gerson jogando contra o Vasco
Gerson jogando contra o Vasco Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
Júlio César crê que Gerson pode chamar a atenção de gigantes da Europa durante o Mundial.
O ex-goleiro flamenguista vê o meio-campo pronto para brilhar tanto na competição de clubes quanto pela seleção brasileira.
Gerson jogou na Fiorentina, Roma e Olympique de Marseille antes de voltar para se tornar ídolo do Flamengo.
"O Gerson já esteve na Europa, acho que muita gente já conhece o Gerson, mas ele vem atravessando um momento realmente muito, muito bacana. Em todos os sentidos, como líder, eu acho que cada vez mais se afirmando na seleção, então, é um jogador mais pronto, digamos assim."
"Então [ele] tem tudo realmente para chamar a atenção de muitos clubes na Europa, digamos daqueles que têm muita força. Mas hoje eu acho que, com toda essa evolução do futebol, eu acho que fica muito difícil os clubes não saberem quem é quem. Cada vez mais os clubes vêm investindo na parte de scouting. Então, tem clubes que têm 20, 25 scouts que viajam pelo mundo inteiro, mas com certeza, devido a isso, muitos jogadores sul-americanos vão ter uma atenção especial nesse Mundial de Clubes [da FIFA]", disse Júlio César, ex-goleiro e flamenguista, numa entrevista à Fifa.

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