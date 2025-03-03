Escola de Vitória fecha parceria com Fundação Real Madrid

Atletas da Fundação Real Madrid Crédito: Fundação Real Madrid/Divulgação

Você conhece alguém que sonha em ser jogador de futebol? Agora imagine que essa pessoa pode se formar um atleta de alto nível através da mesma metodologia de futebol aplicada ao Real Madrid, maior time do mundo. As crianças da Grande Vitória agora têm essa oportunidade.

Isso porque, a Escola São Domingos, de Vitória, e a Fundação Real Madrid selaram uma parceria e, em 2025, os jovens atletas poderão treinar com a mesmo método adotado no clube espanhol, incentivando a educação através do esporte, e buscando revelar novos grandes nomes do futebol.

As matrículas já estão abertas e as vagas são destinadas à toda a comunidade da região que estiver interessada, não apenas aos alunos do colégio. Os candidatos devem realizar a pré-inscrição, que pode ser feitas pelo site da escola , e o início das atividades no campo acontecerão em março.

"A Fundação Real Madrid junto com a Escola está aberta para qualquer criança interessada no programa, independentemente de estudar na Escola São Domingos ou em outras instituições. Para o início do ano de 2025, estamos abrindo turmas que compreendem as idades de 6 a 15 anos", disse Thiago Gaspar, Diretor Administrativo e de Marketing do colégio.

Sobre a Fundação Real Madrid

Fundado em 1902, o Real Madrid é um dos clubes esportivos mais reconhecidos no mundo e se tornou o único time a conquistar 15 títulos europeus. A Fundação Real Madrid é o instrumento pelo qual a instituição está presente na sociedade e desenvolve os seus programas de sensibilização social e cultural, e, na parceria com a escola, tem o objetivo de desenvolver jovens atletas a pensarem o futebol na metodologia europeia.

"A Escola São Domingos sempre procura grandes parceiros a nível global para trazer conhecimentos na área em questão. Em 2024 surgiu a ideia de fazer um campo society para compor uma importante área do grupo. Assim, estudando alguns parceiros chegamos a Fundação Real Madrid, que tem algumas parcerias a nível Brasil, mas nenhuma aqui no estado", disse Thiago quando perguntado sobre qual foi a origem da parceria.

Metodologia e oportunidades

A metodologia do Centro de Treinamento é clara: focada no desenvolvimento integral do atleta através de situações de jogo, ao ensinar os alunos a pensar o esporte e tomarem as melhores decisões de forma autônoma; na potencialização das competências individuais de cada atleta e a sua inclusão no estilo de jogo da Fundação Real Madrid; e dar o protagonismo ao aluno com a utilização da bola na maioria das atividades.

"O Programa de Futebol Educacional da Fundação Real Madrid tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento integral dos participantes, não apenas na parte técnica e tática do futebol, mas também na formação de valores essenciais para a vida. A metodologia do programa é baseada em abordagens inovadoras, garantindo que cada sessão de treinamento seja uma experiência enriquecedora para os alunos", disse o Diretor.