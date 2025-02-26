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Copa do Brasil

Bruno Silva acredita que o Rio Branco pode surpreender o Novorizontino

Volante de 38 anos já conquistou o torneio com o Cruzeiro e agora irá competir pelo capa-preta

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 08:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2025 às 08:46
Bruno Silva é uma das referências técnicas do Rio Branco e acredita na classificação na Copa do Brasil
Bruno Silva é uma das referências técnicas do Rio Branco e acredita na classificação na Copa do Brasil Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco
O Rio Branco está de volta a Copa do Brasil após quatro temporadas. Nesta quinta-feira (27), o Capa-Preta recebe o Novorizontino, no estádio Kleber Andrade, em confronto válido pela primeira fase do torneio mata-mata. Sob a liderança do experiente Bruno Silva, o alvinegro busca surpreender os paulistas. 
A Copa do Brasil é a competição mais 'perigosa' para os favoritos. Em todas as temporadas, equipes de maior investimento são surpreendidas nas primeiras fases. O exemplo mais recente vem do próprio Espírito Santo, quando o xará de Venda Nova eliminou o Amazonas, no mesmo Kleber Andrade, há menos de uma semana. Dessa forma, o Rio Branco chega inspirado para encontrar o Novorizontino, outro adversário da Série B. 
Referência da equipe capa-preta, Bruno Silva exalta a importância da partida para a temporada do Rio Branco. Para o volante, o time tem a chance de colocar a partida na história recente do clube. Por fim, o foco é no jogo mental antes do confronto. A tranquilidade para fazer a partida e estratégia planejada no duelo é essencial para a classificação.
"É uma competição democrática. A gente vê muitas zebras acontecendo e muitos clubes grandes ficando pelo meio do caminho. O torneio dá visibilidade para todas as equipes, igual o Rio Branco, que uma passagem de fase marca a história do clube, então fico feliz de estar representando essa camisa, em uma competição gostosa de jogar, que estamos nos preparando bem e agora é ter tranquilidade, para se impor e acreditar que vamos conseguir a vitória", disse Bruno Silva. 
Bruno Silva tem em seu currículo uma Copa do Brasil, conquistada em 2018, quando jogava pelo Cruzeiro. Além da passagem vitoriosa pela Raposa, o jogador também foi vice-campeão e eliminado em situações surpreendentes. Agora, do outro lado da responsabilidade, a referência do Rio Branco destaca a importância de acreditar em todos os cenários encontrados e ter o controle do jogo, independente do favoritismo antes da bola rolar.
"É comum ver equipes de alto investimento perdendo para as surpresas. O Rio Branco tem uma equipe muito preparada. Já participei de muitas Copas do Brasil, já fui eliminado por times de menor investimento, já fui campeão e vice-campeão, então é um torneio que você tem que acreditar a todo o momento. O Novorizontino é o favorito, sabemos disso, mas vamos impôr nosso ritmo de jogo, que o torcedor possa comparecer e a gente corresponda em campo", - concluiu o volante. 

Copa do Brasil

O jogo do Rio Branco, contra o Novorizontino, pela primeira fase da Copa do Brasil 2025, acontece nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Por estar pior posicionado no Ranking de Clubes da CBF, o Capa-Preta tem o mando de campo da partida. De acordo com o regulamento, quem vencer avança para segunda fase. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. 

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