AG Esporte Live: Definidas as quartas de final do Capixabão 2025

Os repórteres Vinícius Lima, de A Gazeta, e Tiago Taam, do Globo Esporte ES, comentam sobre a definição das quartas de final do Campeonato Capixaba 2025, e sobre as participações de Rio Branco e Rio Branco-VN na Copa do Brasil.
Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 17:09
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta